Eurowings stockt Verbindungen von Berlin nach Wien und Zürich auf

Eurowings verbindet den BER ab sofort mit den beiden Kultur- und Wirtschaftsmetropolen Wien und Zürich. Beide Destinationen werden montags bis freitags zweimal täglich jeweils in den Morgen- und Abendstunden, sowie einmal am Sonntagabend angeflogen. Die Flugzeiten sind für Geschäftsreisende wie für Städtereisende interessant, die so einen Arbeitstag oder ein Wochenende optimal ausnutzen können, so die Fluglinie.

Flugplan BER – Wien

Montag bis Freitag

Abflug BER 07.45 Uhr - Ankunft VIE 09.10 Uhr

Abflug VIE 09.55 Uhr - Ankunft BER 11.15 Uhr

Montag bis Freitag, Sonntag

Abflug BER 18.05 Uhr - Ankunft VIE 19.30 Uhr

Abflug VIE 20.10 Uhr - Ankunft BER 21.30 Uhr

Flugplan BER – Zürich

Montag bis Freitag

Abflug BER 07.45 Uhr - Ankunft ZRH 09.15 Uhr

Abflug ZRH 09.50 Uhr - Ankunft BER 11.30 Uhr

Montag bis Freitag, Sonntag

Abflug BER 18.00 Uhr - Ankunft ZRH 19.30 Uhr

Abflug ZRH 20.15 Uhr - Ankunft BER 21.55 Uhr

Zwischen April und Ende Oktober fliegt Eurowings insgesamt 40 Destinationen ab BER an. Die Ziele sind breitgefächert und reichen von einem starken Angebot in die nordischen Länder (Helsinki, Göteborg, Kopenhagen, Stockholm) über die klassischen Ferienziele (Palma de Mallorca, Dubrovnik, Bastia) bis hin zu Destinationen der Familien- und Heimatbesuche (Beirut). Neu im Flugplan der Airline stehen diesen Sommer neben Wien und Zürich, Jerewan in Armenien (ab dem 3. Mai jeweils freitags, ab dem 13. Juli zusätzlich samstags), Tivat in Montenegro (ab dem 4. Mai jeweils donnerstags und samstags), Tunis in Tunesien (ab dem 15. Juli jeweils montags), Adana in der Türkei (ab dem 16. Juli jeweils dienstags) und Casablanca in Marokko (ab dem 21. Juli jeweils sonntags). Insgesamt bietet Eurowings diesen Sommer acht Prozent mehr Sitzplätze als im Sommer 2023 an.

(red / EW)