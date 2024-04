Nur einen Tag nach der Ankündigung des Flughafens Wien, dass Hainan Airlines die Flüge nach Wien wieder aufnimmt, brachte Austrian Wings exklusiv in Erfahrung: Auch eine weitere chinesische Fluglinie wird künftig Wien ansteuern.

China Eastern Airlines mit Sitz in Shanghai wird in diesem Sommer ebenfalls eine neue Flugverbindung in die österreichische Hauptstadt aufnehmen.

Ab dem 22. Juni 2024 verbindet China Eastern die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai dreimal wöchentlich mit dem Flughafen Wien Schwechat. Zum Einsatz kommt ein Airbus A330-200.

Geflogen wird an den Tagen Dienstag, Donnerstag und Samstag.

(red GM, CvD)