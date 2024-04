Kroatische Luftwaffe übernimmt weitere Rafale-Kampfjets

Damit endet die Ära der MiG 21 in dem Balkan-Staat endgültig

Zuletzt flogen noch 6 MiG 21 für die kroatische Luftwaffe - vier Ein- und zwei Doppelsitzer. Doch jetzt gehen die betagten Jets nach über 30 Jahren in Rente. Denn sechs gebrauchte Dassault Rafale trafen Ende vergangener Woche in Kroatien ein. Damit verfügt Kroatien jetzt über 7 Rafale. Die übrigen 5 jets werden bis Mitte 2025 an Kroatien übergeben.

Das Paket beinhaltet auch die Lieferung von Ersatzteilen, Pilotenausbildung sowie einen Flugsimulator.

Ihren letzten großen öffentlichen Auftritt hatten die kroatischen MiG 21 (zwei verschiedene Maschinen) übrigens auf der Airpower 22, wie im aktuell erschienen Buch "Airpower 22 - Donnernder Himmel über Zeltweg" ausführlich geschildert wird.

Die kroatische Luftwaffe (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) plant die Nutzung der Rafale bis etwa zum Jahr 2050.

(red)