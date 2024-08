Rafale Kampfjets in der Luft kollidiert: 2 Piloten tot

Das Unglück ereignete sich im Nordosten Frankreichs. Zwei Rafale-Kampfjets, die im Rahmen einer Ausbildungsmission unterwegs waren kollidierten aus vorerst unbekannter Ursache in der Luft und stürzten ab. In einer Maschine befanden sich in Fluglehrer sowie ein Flugschüler, in der anderen lediglich ein einzelner Pilot.

Während der Pilot der einsitzig geflogenen Rafale den Schleudersitz betätigte und nur leicht verletzt wurde, starben die beiden Luftfahrzeugführer des zweiten Jets beim Absturz.

