13 Rafale im vergangenen Jahr an Kunden übergeben

Waren es 2022 noch 14 Maschinen gewesen, so konnten im vergangenen Jahr 13 Kampfjets vom Typ Dassault Rafale ausgeliefert werden. Von diesen 13 Maschinen wurden 11 Jets an die französischen Streitkräfte übergeben, 2 waren für Exportkunden bestimmt.

Ende Dezember standen in den Auftragsbüchern noch etwas mehr als 200 Maschinen, von denen rund 140 für Exportkunden bestimmt sind. Die Rafale hatte ihren Erstflug im Jahr 1986 und befindet sich seit dem Jahr 1997 in Serienproduktion. 2000 wurde sie in Dienst gestellt.

Neben Frankreich betreiben auch Ägypten, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kroatien diesen Typ oder haben ihn zumindest bestellt. Außerdem befindet sich Frankreich mit Malaysia und Serbien in Verhandlungen über eine Rafale-Bestellung.

