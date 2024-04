Wizz Air neu von Stuttgart nach Tirana

Noch hat der erste Flug nicht stattgefunden, da meldet Wizz Air, nach eigenen Angaben "Europas am schnellsten wachsende und ökologisch nachhaltigste Fluggesellschaft", eine zweite neue Strecke ab Stuttgart: Nach dem Start der neuen Verbindung nach Budapest am 18. Juni geht es ab 29. Oktober nonstop mit Wizz Air auch nach Tirana, der Hauptstadt Albaniens.

Drei Mal pro Woche geht es ab 29. Oktober von der baden-württembergischen Landeshautpstadt nach Tirana. Bisher fliegt Wizz Air auch von Berlin, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Leipzig, Memmingen und Nürnberg in die albanische Metropole. Albanien genießt in jüngster Zeit den Ruf eines touristischen Geheimtipps und erfreut sich wachsender Gästezahlen. Mit drei wöchentlichen Flügen eröffnet sich sowohl Touristen als auch Geschäftsreisenden sowie Freunden, Verwandten und Arbeitnehmern eine neue Luftbrücke. Aber auch Besucher aus der Gegenrichtung erwartet in und um Stuttgart ein attraktives Angebot. Tickets sind bereits buchbar. Geflogen wird am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und ab 18. Juni ab Stuttgart. In Österreich unterhält der ungarische Carrier eine Basis auf dem Flughafen Wien Schwechat.

Austrian Wings konnte kürzlich einen Blick hinter die Kulissen der professionellen Flugbegleiterausbildung von Wizz Air werfen.

(red / Wizz Air)