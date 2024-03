Wizz Air verbindet Stuttgart ab Juni neu mit Budapest

Neuer Partner-Airport, neue Strecke: Am 18. Juni startet erstmals ein Airbus A321neo von Wizz Air vom Flughafen Stuttgart nach Budapest. Ab dann geht es fünf Mal pro Woche nonstop aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt in die Hauptstadt Ungarns, wie der junge ungarische Low Coster mitteilte.

Mit der neuen Strecke stärkt Wizz Air seine Position in Süddeutschland, wo die Airline bisher schon ab den Flügäfen Memmingen, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden mit einem umfangreichen Angebot vertreten ist. Mit fünf wöchentlichen Flügen eröffnet sich sowohl Touristen als auch Geschäftsreisenden sowie Freunden, Verwandten und Arbeitnehmern eine neue Luftbrücke nach Ungarn. Aber auch Besucher aus der Gegenrichtung erwartet in und um Stuttgart am Neckar ein attraktives Angebot, heißt es seitens der Airline.

Budapest, die rund 1,7 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt Ungarns, gilt als ideales Ziel für Städtereisende. Zu den Sightseeing-Höhepunkten gehören das Wahrzeichen der Metropole, das mit 18.000 Quadratmetern drittgrößte Regierungsgebäude der Welt sowie die St.-Stephans-Basilika. Hier wird Ungarns wichtigste Reliquie, die einbalsamierte rechte Hand des Heiligen Stephan, ungarischer König und Staatsgründer (um 969 bis 1038), aufbewahrt. Europas größte Synagoge ist ebenso einen Besuch wert wie der Burgpalast, der Mittelpunkt des historischen Burgviertels. Budapest ist mit seinen zahlreichen Heil- und Thermalbädern zudem die größte Kurstadt Europas. Neben dem Gellért-Bad gilt das Széchenyi-Bad als prachtvollste Therme. Die palastartige, 1913 eröffnete Neorenaissance-Anlage gehört mit ihren 21 Becken zu den wichtigsten Budapester Sehenswürdigkeiten.

Tickets sind ab sofort buchbar. Geflogen wird am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und ab 18. Juni ab Stuttgart. In Österreich unterhält die Airline auf dem Flughafen Wien eine Basis.

(red / W6)