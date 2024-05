Austro Control lädt für heute zum Online Recruiting-Day ein

Fluglotsen sind verantwortlich für die Sicherheit im österreichischen Luftraum. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge einander nie zu nahekommen. Sie arbeiten im Tower am Flughafen Wien, in der Überflugskontrolle in Wien Erdberg und an den großen Bundesländerflughäfen in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Linz.