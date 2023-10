Austro Control Online Recruiting-Day am 23. Oktober

Fluglotsen sind verantwortlich für die Sicherheit im österreichischen Luftraum. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge einander nie zu nahekommen. Sie arbeiten im Tower am Flughafen Wien, in der Überflugskontrolle in Wien Erdberg und an den großen Bundesländerflughäfen in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Linz.

Interessierte Damen und Herren können sich beim Online Recruiting-Day unkompliziert und aus erster Hand informieren. Im Rahmen der virtuellen Veranstaltung ermöglichen Fluglotsen von Austro Control einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung. Was macht der Tower, wofür ist Approach zuständig und wie werden Überflüge sicher durch den österreichischen Luftraum geführt? Diese und alle weiteren Fragen rund um Auswahlverfahren, Ausbildung und Job werden beim Online Recruiting-Day von Austro Control Experten beantwortet.

Datum: Montag, 23. Oktober

Zeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Anmeldung: www.startfrei.at

Gesucht werden junge Damen und Herren im Idealalter zwischen 17 und 26 Jahren mit Matura, die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, gerne im Team arbeiten und stressresistent sind. Voraussetzung für die Aufnahme sind das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Wer sich für diesen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job mit bezahlter Ausbildung und einem Einstiegsgehalt von 5.500 Euro interessiert, kann sich am 23. Oktober ab 17:00 Uhr online bei Austro Control informieren.

Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control-Ausbildungszentrum in Wien statt. Pro Jahr werden bis zu 40 Trainees aufgenommen.

