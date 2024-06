AUA-Jet im Landeanflug vom Blitz getroffen

Am 3. Juni führte der Embraer E195 mit der Kennung OE-LWD den Flug OS939 vom Flughafen Wien Schwechat nach Klagenfurt durch. Der Flug selbst verlief zunächst ereignislos, doch während des Landeanfluges auf Klagenfurt um die Mittagszeit wurde der zweistrahlige Jet vom Blitz getroffen. Dadurch fielen Teile der Bordelektronik aus. Die Piloten konnten die Maschine sicher in Klagenfurt landen. Der Rückflug nach Wien musste gestrichen werden. Experten der AUA-Technik führten eine umfassende Inspektion des Flugzeuges durch, das am nächsten Tag ohne Passagiere als Flug OS1472 nach Wien überstellt wurde.

Das Portal "Aviation Herald" zitiert einen Passagier, wonach infolge des Blitzeinschlages Teile der Kabinenbeleuchtung sowie die Bordsprechanlage ausgefallen seien.

(red)