AUA neu nach Tiflis und Bremen

Österreichische Fluglinie bietet im Sommerflugplan insgesamt über 110 Destinationen an, darunter 93 kontinentale und 18 interkontinentale Ziele.

Austrian Airlines fliegt im Sommerflugplan 2024 wieder nach Tiflis und Bremen. Fluggäste von Austrian Airlines können sich auf zwei spannende neue Reiseziele im Austrian-Destinationsportfolio freuen: Die Bedienung der Strecke nach Tiflis hat am 01. Mai begonnen. Auch Bremen wird von der österreichischen Fluglinie wieder angeflogen. Der Erstflug findet am 06. Mai statt.

„Wir freuen uns, unser Austrian Airlines Destinationsportfolio auch diesen Sommer wieder um zwei zusätzliche Strecken in Europa zu erweitern und so unseren Gästen ein stetig wachsendes Angebot bieten zu können. Die Expansion des Kurzstreckennetzes unterstreicht unsere Positionierung als klare Nummer 1 in Wien und erweitert unseren Fußabdruck im europäischen Markt“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.

Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, lockt mit ihrer malerischen Altstadt und ihrer Lage am Fuße des Kaukasus viele Touristen an. Das Land bietet vielfältige Möglichkeiten für Abenteuer- und Naturtourismus, von Bergwanderungen bis hin zu entspannten Strandurlauben. Die Anbindung über das Drehkreuz Wien und somit zum Tor nach Europa und in die Welt ermöglicht Reisenden auch komfortable Umsteigeverbindungen mit Austrian Airlines nach Nordamerika oder Asien. Alle Austrian Airlines Flüge sind mit den Flügen der Lufthansa Gruppe kombinierbar. Die Strecke wird wöchentlich drei Mal von dem österreichischen Homecarrier bedient, jeweils mittwochs, freitags und sonntags.

„Wir freuen uns, den Reisenden positive Nachrichten mitteilen zu können: Austrian Airlines fliegt nun wieder nach Tiflis. Dies ist ein weiterer Schritt in der Diversifizierung unseres Netzwerks und der Segmentierung der Passagiere. Es wird erwartet, dass diese Erweiterung der Flugmöglichkeiten zwischen Wien und Tiflis die Konnektivität verbessert und zum Wachstum des Tourismus und der Geschäftsaktivitäten zwischen Österreich und Georgien beiträgt. Österreich ist sowohl für den Tourismus als auch für Geschäftsbeziehungen ein wichtiger Markt. Als ein Unternehmen, das sich dem Fortschritt und der Innovation verschrieben hat, möchten wir die Horizonte unserer Flughäfen erweitern und unsere Dienstleistungen an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Passagiere anpassen. Wir hoffen, dass wir dauerhafte Verbindungen über die Grenzen hinweg aufbauen können", sagte Irakli Karkashadze, Flughafendirektor Georgien.

Auch Bremen hat für die Fluggäste von Austrian Airlines einiges zu bieten: Von den berühmten Bremer-Stadtmusikanten bis hin zum einladenden Marktplatz oder dem Bremer Rathaus, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist die Hansestadt von einer reichen kulturellen Vielfalt geprägt. Die Strecke wird bis Juni viermal die Woche bedient, jeweils montags, mittwochs, donnerstags und sonntags. In den Monaten Juli und August werden die Flüge drei Mal wöchentlich am Mittwoch, Freitag und Sonntag angeboten, ab September steigt die Frequenz wieder auf vier Flüge pro Woche.

„Das neue Ziel ist natürlich ein touristisches Highlight für Reisende aus ganz Nordwestdeutschland“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen. „Die Verbindung nach Wien ist außerdem auch für Fern- und Geschäftsreisende höchst relevant: Sie erreichen mit nur einem einzigen Umstieg sehr bequem weltweite Ziele“, betont Cezanne.

