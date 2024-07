Instrumentalisiert Aero Vodochody Absturz von M-346 in Polen in unprofessioneller Art und Weise?

Aero Vodochody (CZ) steht gemeinsam mit Leonardo (IT) im Wettkampf um einen Auftrag asf Österreich für einen Saab 105 Nachfolger. Doch der renommierte tschechische Luftfahrtkonzern nutzt augenscheinlich den gestrigen tragischen Absturz einer M-346 in Polen, um gegen das Konkurrenzmodell auf unethische Art und Weise Stimmung zu machen.

Wie ausführlich von Austrian Wings berichtet, verunglückte gestern eine M-346 der polnischen Luftstreitkräfte während des Trainings zu einer Flugvorführung. Der erfahrene Pilot kam dabei unglücklicherweise ums Leben. Die M-346 des italienischen Herstellers Leonardo ist ebenso wie die L-39NG des tschechischen Herstellers Aero Vodochody im Rennen als möglicher Saab 105 Nachfolger beim Österreichischen Bundesheer.

Doch Aero Vodochoy versucht nun offenbar den tragischen Absturz in Polen, der nach allen bisher vorliegenden Informationen (darunter Videoaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven) auf einen Flugfehler des Piloten zurückzuführen sein dürfte, auf unprofessionelle Art und Weise zu instrumentalisieren, wohl in der Hoffnung, sich bei der bevorstehenden Auftragsvergabe einen Vorteil zu verschaffen.

Unter anderem erhielten ein renommierter österreichischer Militärluftfahrtjournalist und mehrere Bundesheer-Offiziere von einem offensichtlichen Aero Vodochody Lobbyisten nach dem Absturz der M-346 in Polen ein Mail, in dem es heißt: "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wieder eine M-346 mit einem erfahrenen Piloten in Danzig bei einer Flugvorführung abgestürzt ist! Anscheinend doch kein sicherer Trainer und anscheinend schwierig zu fliegen! Ich bedauere das Schicksal der Piloten."

Dabei hat, wie oberhalb ausgeführt, dieser Unfall nach bisherigem Kenntnisstand rein gar nichts mit dem Flugzeugtyp zu tun. Auf den Videoaufnahmen ist klar ersichtlich, dass der Pilot das letzte Rollmanöver einfach in zu geringer Flughöhe ausführte. Ähnliche Unfälle gab es in den vergangenen Jahren bei Airshows und Trainingsflügen weltweit immer wieder - mit den verschiedensten Flugzeugtypen.

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info