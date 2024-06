Tschechien bildet künftige F-35 Piloten auf L-39NG aus

Ein Jahr nach Beginn der Serienproduktion hat Aero das erste Flugzeug vom Typ L-39NG vorgeführt, das für die LOM PRAHA und ihr Flugausbildungszentrum in Pardubice bestimmt ist. Die Auslieferung des ersten Flugzeugs mit zwei Trainern an den tschechischen Kunden ist für dieses Jahr geplant.

Aero wird vier L-39NG Jet-Trainer mit einer Option auf vier weitere Flugzeuge einschließlich eines umfassenden Trainingssystems liefern. Die Lieferung umfasst unter anderem die Erstausbildung von Piloten und Bodenpersonal, Spezial- und Höhenausrüstungen, Bodenausrüstungen, einschließlich eines ersten Satzes von Ersatzteilen, sowie den Kundendienst für diese Ausbildungsplattform. "Ich freue mich sehr, dass wir die für LOM PRAHA produzierten L-39NG-Flugzeuge in der Luft zeigen konnten. Die ersten beiden Flugzeuge sollten bis Ende dieses Jahres ausgeliefert werden, und wir hoffen, dass wir bis Mitte 2025 zwei weitere Flugzeuge erhalten werden. Die Ausübung der Option für vier weitere Flugzeuge dürfte, wie uns mitgeteilt wurde, die erforderliche Kapazität für die Ausbildung von Piloten unserer Armee im Zusammenhang mit der Beschaffung der F-35 und auch mit der Absicht von LOM PRAHA bieten, Piloten von NATO-Armeen im Rahmen des NFTE-Programms (NATO Flight Training Europe) auszubilden. Das Flugzeug ist eine umfassende und kosteneffiziente Ausbildungsplattform, die die optimale Lösung für die Grund- und Fortgeschrittenenausbildung künftiger Kampfpiloten der tschechischen Armee darstellt, die das Flugzeug der fünften Generation, die F-35A Lightning II, einsetzen werden", sagte Viktor Sotona, Präsident und CEO von Aero.

Das Flugausbildungszentrum in Pardubice, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, wird Aero L-39NG-Trainingsflugzeuge für die Grund- und Fortgeschrittenenausbildung von Piloten der Tschechischen Luftstreitkräfte Einsetzen. Zu den bedeutenden Investitionen des Flugausbildungszentrums gehört der Bau eines brandneuen Bodenausbildungszentrums, zu dem auch eine Halle mit einem zertifizierten L-39NG-Flugsimulator (dem so genannten Full Mission Simulator) gehört. "Wir bereiten derzeit unsere moderne Infrastruktur, Spitzentechnologie und erfahrenes Personal intensiv auf den Übergang zum neuen Aero L-39NG-Trainingsflugzeug vor, um künftigen Piloten die beste Qualität bei der simulierten fliegerischen und taktischen Ausbildung zu bieten, wie dies in den vergangenen zwei Jahrzehnten stets der Fall war. Wir beabsichtigen, das L-39NG-Trainingssystem so zu konzipieren, dass es die Piloten auf das F-35-Flugzeug vorbereitet. Wir haben dafür bereits die Genehmigung von Lockheed Martin erhalten, die L-39NG als geeignete Plattform für die F-35-Ausbildung zuzulassen", sagte Jiří Protiva, Direktor von LOM PRAHA.

Der Demonstrationsflug der L-39NG für LOM PRAHA fand am 12. Juni auf dem Werksflughafen in Vodochody statt, als Aero-Piloten dem Kunden die Lufttüchtigkeit und Einsatzbereitschaft des Flugzeugs demonstrierten. Das Standardprogramm des Werksfluges hatte bereits zuvor stattgefunden. Es zielt darauf ab, die Funktionen des Flugzeugs zu bestätigen, insbesondere das Triebwerk, die Flugzeugsysteme, die Avionik sowie die Handhabung und das Verhalten des Flugzeugs in allen Flugphasen vom Start über Kunstflug bis zur Landung. Der Flug findet in einem Höhenbereich von 0 bis 8.500 Metern und bei Geschwindigkeiten vom Strömungsabriss bis zur Höchstgeschwindigkeit (Machzahl 0,8 oder 900 km/h) statt. Die Werkspiloten von Aero haben das Verhalten der L-39NG innerhalb ihres normalen Betriebsbereichs demonstriert und den hohen Standard hinsichtlich Flugleistung, Avionik und Sicherheit bestätigt.

Die Aero L-39NG bietet eine robuste Konstruktion unter Verwendung modernster Fertigungstechnologien, einschließlich Verbundwerkstoffen, mit hervorragender Cockpit-Sicht und einem hohen Maß an Pilotenschutz. Die Widerstandsfähigkeit gegen Vogelschlag wird durch eine gehärtete Kabinenfrontplatte und eine Flügelvorderkante aus Verbundwerkstoff, die für eine Geschwindigkeit von bis zu 650 km/h zugelassen ist, erheblich verbessert. Neu entwickelte integrierte Flügelkraftstofftanks und eine zentrale Kraftstoffbefüllung tragen zu den niedrigen Betriebskosten und der klassenführenden Reichweite des Flugzeugs bei.

Fast 300 tschechische Zulieferer sind an der Serienproduktion der L-39NG beteiligt. Der tschechische Hersteller hat zudem ein weiteres Entwicklungszentrum in Brünn eröffnet, wo unter anderem die technische Dokumentation für die L-39NG erstellt wird. Der Vertrag über die Lieferung von vier Flugzeugen (mit einer Option auf vier weitere) für das LOM PRAHA Flight Training Centre wurde am 14. November 2022 unterzeichnet, die Serienproduktion beginnt bei Aero am 10. Mai 2023.

AERO Vodochody AEROSPACE konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion, Wartung und Modernisierung von militärischen und zivilen Flugzeugen und ist der größte Flugzeughersteller in der Tschechischen Republik und einer der ältesten Flugzeughersteller der Welt. Im Bereich seiner Flugzeuge ist Aero ständiger Partner einer Reihe von militärischen Luftstreitkräften und hat eine starke Position auf dem Markt für militärische Trainings- und leichte Kampfflugzeuge. Mit 11.000 produzierten Flugzeugen in den 100 Jahren ihres Bestehens, Hunderten von L-39 Albatros, die noch bei Dutzenden von militärischen Betreibern im Einsatz sind, und einer Reihe von Demo-Teams und insbesondere mit dem neuen Flugzeug L-39NG hat sich Aero als führendes Unternehmen auf dem Weltmarkt für Jet-Trainer etabliert. Im Bereich der zivilen Luftfahrt arbeitet Aero mit großen Flugzeugherstellern an einer Vielzahl von Projekten zusammen und ist Partner in mehreren Risk-Sharing-Programmen, in denen es nicht nur für die Herstellung und Montage von Flugzeugbaugruppen, sondern auch für deren Entwicklung verantwortlich ist.

(red / Aero)