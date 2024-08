Das Mädchen war Passagier bei einem Tandemflug, auch ihr Pilot starb. Am gleichen Tag verunglückte auch eine 55-jährige Deutsche tödlich.

Das 10-jährige Mädchen, eine deutsche Staatsbürgerin, war gemeinsam mit dem 60-jährigen österreichischen Piloten in Westerndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel zu einem Tandemflug mit einem Paraglider gestartet. Doch kurz nach dem Abheben geriet der Gleitschirm in Turbulenzen und stürzte ab. Für das Kind und den 60-jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Am gleichen Tag verunglückte in Silianberg in Osttirol auch eine 55-jährige deutsche Gleitschirmpilotin tödlich.

