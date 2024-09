Fotostrecke: Jesolo Air Show 2024

Am 14. September ging vor der malerischen Kulisse des Strandes in Jesolo wieder die schon traditionelle Jesolo Air Show über die Bühne - eine Woche nach der Airpower in Österreich. Dargeboten wurden u. a. Flugdisplays der italienischen Luftwaffe, der Schweizer Luftwaffe sowie der französischen Luftwaffe. Auch eine aus der Luft unterstützte Landungsoperation von Spezialkräften führten die Italiener vor. Historisches Fluggerät war ebenfalls zu sehen. Höhepunkt für Airshowfans war jedoch zweifellos der wie immer farbenfrohe Auftritt der legendären Frecce Tricolori, die bereits in zwei Jahren - wie berichtet - mit einem neuen Flugzeugtyp ihr Display fliegen werden.

Doch lassen wir nun die Bilder sprechen:

Mangusta Kampfhelikopter der italienischen Luftstreitkräfte.

C-27 Spartan im Flug.

Dassault Rafale der Armee de l'Air.

Eurofighter der italienischen Luftwaffe.

F/A-18 aus der Schweiz.

Die Frecce Tricolori ...

... zeichneten die italienischen Nationalfarben in den leider zumeist grauen Himmel.

Pony 10, der Solist der Frecce.

Gulfstream G550 mit zwei F-35A der italienischen Luftstreitkräfte.

M-346 - dieser Typ hat gute Chancen, der Saab 105 Nachfolger beim österreichischen Bundesheer zu werden.

Italien fliegt auch die Lockheed Martin F-35A.

NH-90

P-72A

Spezialkräfte demonstrierten ihr Können am Strand von Jesolo.

(red)