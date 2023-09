Mit Video: SIAF 2023 - Großartige Airshow mit letztem Auftritt für tschechischen "Hind"

Am vergangenen Wochenende ging auf der Air Base Malacky/Kuchyna wieder das traditionelle Slovak International Air Fest über die Bühne. Die Veranstaltung stand auch heuer wieder im Fokus des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Tschechien verabschiedete im Rahmen der Airshow offiziell den Mil Mi-24/35 Hind. Auch, wenn es bislang keine offizielle Ankündigung dazu gibt, so gehen Insider davon aus, dass Tschechien seine verbliebenen und nun außer Dienst gestellten "Hind" an die Ukraine übergeben wird.