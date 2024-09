Kampf gegen islamischen Terror: Israels Luftwaffe fliegt erfolgreichen Angriff auf Hisbollah

Seit Jahren terrorisiert die islamische Hisbollah Israel vom Süden des Libanon aus, wo sie ungehindert von der libanesischen Regierung einen Staat im Staat errichtet hat. Seit dem 7. Oktober hat der Hisbollah-Terror gegen Israel weiter zugenommen. In der Nacht flog die israelische Luftwaffe einmal mehr einen Angriff auf Hisbollah-Stellungen im Libanon.

Erst gestern war es Israel mit einem Husarenstück gelungen, 9 Hisbollah-Terroristen zu töten und 3.000 teils schwer zu verletzen, indem es tausende Pager der Terroristen gleichzeitig explodieren ließ. In der Nacht dann der nächste Schlag Israels gegen die radikal-islamischen Hisbollah-Terroristen. Die Luftwaffe der einzigen Demokratie der gesamten Region flog einen erfolgreichen Luftangriff auf Hisbollah-Stellungen

Der Angriff erfolgte in Majdal Selm, dabei wurde ein Gebäude getroffen. Außerdem griffen Kampfjets der israelischen Heimatverteidiger auch Infrastruktur der Terrorgruppe Hisbollah in den südlibanesischen Städten Odaisseh, Markaba, Blida, Maroun al-Ras und Chihine an.

Hintergrund

Das Ziel der islamischen Terrororganisation Hisbollah ist die Vernichtung des Staates Israel. Von der libanesischen Regierung in Beirut unbehelligt konnte die vom radikal-islamischen Mullah-Regime des Iran finanzierte Hisbollah einen "Staat im Staat" errichten und kontrolliert heute de facto den Südlibanon sowie Teile Beiruts. Seit Jahren terrorisiert die Hisbollah Israel mit Raketenangriffen. Seit dem 7. Oktober hat sie ihren Terror gegen Israel verstärkt, um die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zu unterstützen.

