Boeing 737 MAX: EL AL Israel Airlines platziert größten Auftrag ihrer Geschichte

Der israelische Flagcarrier EL AL Israel Airlines modernisiert seine Flotte und bestellt bis zu 31 Boeing 737 MAX. Das gaben Boeing und die Fluggesellschaft in einer gemeinsamen Aussendung bekannt. Die Bestellung ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte von EL AL.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für EL AL, der es uns ermöglicht, unseren Kunden den modernsten Service und die fortschrittlichste Technologie der Branche zu bieten“, sagte Dina Ben-Tal Ganancia. CEO EL AL Israel Airlines. „Die Umsetzung des langfristigen Beschaffungsplans, der mit dem Kauf zusätzlicher 787 Dreamliner zu Beginn dieses Jahres begann und in dem aktuellen Vertrag gipfelt, zeigt einmal mehr unser Engagement für die israelische Öffentlichkeit und den Staat.“

Ben-Tal Ganancia fügte hinzu: „EL AL spielt eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung eines offenen Luftraums für Israel. Die Umsetzung unseres strategischen Plans, der darauf abzielt, die Flotte zu erweitern, das Wertangebot für die Kunden zu verbessern und die Kapazität und die Sitzplatzkapazität zu erhöhen, wird ein starkes und wachsendes Unternehmen für die kommenden Jahre sicherstellen.“

Mit der 737 MAX-Familie wird EL AL die beste Wirtschaftlichkeit pro Sitzplatz in ihrer Klasse, eine verbesserte Umweltleistung und einen höheren Passagierkomfort erreichen. Insbesondere wird die 737 MAX den Treibstoffverbrauch und die Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzt, um 20 % senken und eine um 50 % geringere Lärmbelastung aufweisen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der beiden Unternehmen.

Die Bestellung der 737 MAX durch EL AL folgt auf den Kauf von drei weiteren 787-9-Flugzeugen Anfang des Jahres mit Optionen für sechs weitere Flugzeuge, mit denen die Airline ihre 787 Dreamliner-Flotte weiter ausbaut. Die Fluggesellschaft wird in diesem Jahr eine neue 787-9 in Empfang nehmen und plant, in den kommenden Jahren zwei weitere 787-9 zu leasen.

Buchtipp: Die spannende Geschichte der israelischen Luftfahrt von 1948 bis heute, inklusive der Entwicklung von EL AL, hat der österreichische Luftfahrtjournalist und Buchautor Patrick Huber in seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" beleuchtet.

(red GP, SP / Boeing / EL AL)