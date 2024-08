AUA führt Israel Flüge mit speziellem Sicherheitskonzept durch

Üblicherweise werden die Nachtflüge von Wien nach Isarel mit einem sogenannten "Nightstop" durchgeführt, das heißt, dass sich Flugzeug und Crew längere Zeit in Israel auf dem Boden befinden. Wie Austrian Airlines Sprecherin Sophie Matkovits gegenüber "Austrian Wings" mitteilte, werde diese Flugführung bis 5. August ausgesetzt. Man verzichte als Vorsichtsmaßnahme auf den Nightstop. Zugleich betonte Matkovits, dass die Sicherheitslage laufend evaluiert und bewertet werde. Sicherheit stehe bei Austrian Airlines stets an erster Stelle.

"Die Lage im Nahen Osten wird täglich bewertet und aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir in Abstimmung mit dem Lufthansa Group Krisenstab entschieden, dass ein sicherer Flugbetrieb nach und von Tel Aviv weiterhin durchgeführt werden kann. Als Vorsorgemaßnahme und um rasch reagieren zu können, setzen wir jedoch bereits seit Montag den Layover in Tel Aviv aus und fliegen die Strecke als Turnaround-Ops, also ohne Nightstop. Dieser Flugplan kommt bis vorerst inkl. Montag, 5. August 2024 zur Anwendung", so Matkovits.

Die AUA unterhält auch eine eigene Sicherheitsabteilung. Deren Experten stehen "rund um die Uhr" in engem Kontakt mit der Sicherheitsabteilung des Lufthansakonzerns sowie den Sicherheitsbehörden, "um die Entwicklungen in der Region laufend und engmaschig zu bewerten", unterstrich Matkovits.

Je nach Entwicklung der der Situation, sei eine "jederzeitige Anpassung" der Vorgehensweise möglich. Mehrere islamistische Terrorgruppierungen sowie das Mullah-Regime im Iran haben Israel wiederholt mit "Vernichtung" gedroht und führen terroristische Raketenangriffe auf das Land durch.

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info