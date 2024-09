Ryanair: Neue Strecken ab Österreich, Kritik an Luftverkehrssteuer

Der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehende irische Billigflieger Ryanair hat die österreichische Regierung auf einer Pressekonferenz aufgefordert, die, Zitat, "schädliche Luftverkehrssteuer" abzuschaffen, die mit 12 Euro pro Passagier zu den höchsten in Europa gehört. Diese sehr teure Steuer in Verbindung mit sehr hohen Flughafen- und Sicherheitsgebühren mache Österreich zu einem "nicht wettbewerbsfähigen Reiseziel" im Vergleich zu anderen EU-Ländern wie Ungarn und Italien, die, so meint Ryanair, "erkannt haben, dass niedrigere Kosten notwendig sind, um das Verkehrs- und Tourismuswachstum zu fördern". Vergangene Woche hat die schwedische Regierung beschlossen, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen, und Österreich solle diesem Beispiel folgen, heißt es seitens Ryanair.

"Aufgrund der 12 Euro Luftverkehrssteuer, der teuren Flughäfen und der hohen Flugpreise der Lufthansa-Tochter AUA ist Österreich eines der wenigen europäischen Länder (wie Deutschland), das es nicht geschafft hat, sein Verkehrsaufkommen von vor Covid wiederherzustellen. Nun will der Flughafen Wien ab Januar 2025 eine weitere Preiserhöhung von 5 % durchsetzen. Jede weitere Erhöhung der ohnehin schon hohen Gebühren in Wien wird das Verkehrswachstum auf kostengünstigere Flughäfen in ganz Europa verlagern, und die Flugpreise nach/von Wien werden weiter steigen, was dem Verkehr, dem Tourismus und den Arbeitsplätzen in Österreich noch mehr schadet", polterte das Ryanair-Management im Rahmen einer Pressekonferenz.

Ryanair fordert die österreichische Regierung auf, dem Beispiel Schwedens zu folgen und die "schädliche Luftverkehrssteuer" abzuschaffen, die Österreichs Aufschwung nach dem Ende der Corona Pandemie beeinträchtigt habe.

Ryanair Chef Michael O'Leary auf der Pressekonferenz - Foto: Franz Zussner / Austrian Wings

Zwei neue Strecken ab Winterflugplan 2024

Ryanair wird ab Winterflugplan 2024 wieder ab Linz starten. Zweimal wöchentlich (Montag und Freitag) wird eine Boeing 737 der Ryanair nach London abheben mit geplanter Weiterführung auch ab Sommerflugplan 2025. Ab Wien ist die die albanische Hauptstadt Tirana das neue Ziel von Ryanair. Trotz des beträchtlichen Wachstums von Ryanair in Österreich nach der Pandemie (+160 %) ist Österreich eines der wenigen europäischen Länder (wie auch Deutschland), das sein Verkehrsaufkommen von vor der Covid-Pandemie nicht wieder erreicht hat.

(red FR / Franz Zussner / Patrick Huber - der-rasende-reporter.info)