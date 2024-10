Ältester A320 von LaudaMotion (Ryanair Österreich) zur Verschrottung geflogen

Der 3. Oktober könnte den Beginn des Endes einer Ära bedeuten. Der erste A320 von LaudaMotion (seit Herbst 2020 formaljuristisch eigentlich Lauda Europe) wurde gestern nämlich zur Verschrottung geflogen. Ryanair, unter deren Flugnummer die in Malta registrierte Airline mit dem Schriftzug Lauda auf ihren Flugzeugen operiert, hatte bereits mehrfach angekündigt, die A320 ausflotten zu wollen. LaudaMotion ist die einzige Airline des Ryanair-Imperiums, das diesen Typ fliegt, alle anderen betreiben die Boeing 737.

Mehr als zwei Dutzend Airbus A320 der LaudaMotion fliegen im Lauda-Farbenkleid für den irischen Billigflieger Ryanair. Doch die erste und älteste Maschine wurde jetzt außer Dienst gestellt. Der Zweistrahler wird verschrottet. Gestern, am 3. Oktober, hob die Maschine mit der Kennung 9H-LOP unter der Flugnummer RYR303 von Wien Schwechat ab und flog nach Kemble in Großbritannien. Dort zerlegt ein spezialisierter Betrieb den Jet in seine Einzelteile.

Der Zweistrahler wurde vor ziemlich genau 24 Jahren zunächst an Qatar Airways ausgeliefert, wo er unter der Registrierung A7-ADA Passagiere beförderte. Im April 2019 übernahm LaudaMotion das Flugzeug, es erhielt die Kennung OE-LOP. Nach der Ausflottung des Flugbetriebes nach Malta wurde die Registrierung auf 9H-LOP geändert.

Ihren letzten regulären Linieneinsatz hatte die Maschine am 30. September 2024. Damals flog sie als FR7351 von Warschau nach Wien. Seither war sie auf dem Flughafen Schwechat abgestellt und wurde auf ihren letzten Flug zur Schrottpresse vorbereitet.

(red GR, CvD)