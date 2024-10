Triebwerksbrand bei Ryanair 737 MAX - Flugzeug über Notrutschen evakuiert

Alle Insassen konnten den Jet verlassen. Trotzdem will Italiens Behörde nun die Sicherheit des wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehenden Billigfliegers genauer unter die Lupe nehmen.

Mit mehr als 180 Menschen an Bord befand sich eine Boeing 737 MAX 8 des irischen Billigfliegers Ryanair auf dem Vorfeld des Flughafens Brindisi in Italien. Die Maschine sollte als Flug FR 8826 nach Turin fliegen. Die Boeing 737 MAX 8 befand sich bereits auf der Startbahn und wollte für den Take off beschleunigen. Doch plötzlich schlugen Flammen aus dem rechten Triebwerk. Die Piloten und die Kabinenbesatzung reagierten sofort professionell und leiteten umgehend eine Evakuierung über die Notrutschen ein. Alle Insassen konnten den Jet sicher verlassen, die Flughafenfeuerwehr löschte die Flammen.

Erst kürzlich waren bei einem Ryanair-Jet bei der Landung in Bergamo alle Reifen des Hauptfahrwerks geplatzt. Die Verkehrskommission der Abgeordnetenkammer hat angekündigt, angesichts dieser Häufung von Zwischenfällen mit dem irischen Billigflieger eine Überprüfung der Sicherheit von Ryanair einleiten zu wollen.

