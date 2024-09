United ab 2025 mit kostenfreiem Internet

Neue Standards bei der Konnektivität an Bord: United Airlines hat soeben das branchenweit größte Abkommen mit SpaceX geschlossen. Damit soll über die nächsten Jahre das schnelle und zuverlässige WLAN von Starlink an Bord der Kern- und Regionalflotte der Airline – über 1.000 Flugzeuge – gebracht werden. Der Starlink-Service wird für United-Passagiere kostenfrei sein. Die Testphase startet Anfang 2025 mit ersten Passagierflügen später im Jahr.

Fluggäste können somit bald dasselbe schnelle Internet mit geringer Latenzzeit über den Wolken genießen wie am Boden, was den Zugang zu Live-TV und Streaming-Diensten, Social Media, Shopping-Plattformen, Spielen und vielem mehr vereinfacht.

Starlink wird von SpaceX entwickelt und nutzt hochmoderne Satelliten sowie die umfassende Expertise des Unternehmens im Bereich der Raumfahrt. Starlink bietet globalen Internetzugang, auch über Ozeanen, in Polarregionen und an anderen abgelegenen Orten, die bisher für herkömmliche Mobilfunk- oder WLAN-Signale unerreichbar waren. United ist die erste Fluggesellschaft der Welt, die in diesem Umfang den Starlink-Service nutzen wird.

„Alles, was man am Boden tun kann, wird auch bald an Bord eines United-Flugzeuges in 10.000 Metern Höhe machbar sein – und das fast überall auf der Welt“, so Scott Kirby, CEO von United. „Diese Konnektivität eröffnet noch mehr Möglichkeiten für ein besseres Entertainment-Erlebnis an Bord und das mit individuelleren Inhalten an jedem Sitzplatz.“

Gwynne Shotwell, President und Chief Operation Officer von Starlink dazu: „Wir freuen uns, mit United Airlines zusammenzuarbeiten und das Erlebnis an Bord zu verändern. Mit Starlink an Bord eines United-Fluges haben Passagiere Zugang zum modernsten Highspeed-Internet der Welt.“

Der WLAN-Service von Starlink auf den United-Flügen wird folgendes umfassen:

Live-Streaming: Zugriff auf persönliche Streaming-Dienste und Live-TV, Sendungen und Filme ohne Zwischenspeicherung, Verzögerungen oder die Notwendigkeit, Inhalte im Voraus herunterzuladen.

Zugriff auf persönliche Streaming-Dienste und Live-TV, Sendungen und Filme ohne Zwischenspeicherung, Verzögerungen oder die Notwendigkeit, Inhalte im Voraus herunterzuladen. Produktivität am Arbeitsplatz: Herunter-/Hochladen von Dokumenten und Bearbeiten freigegebener Dateien in Echtzeit.

Herunter-/Hochladen von Dokumenten und Bearbeiten freigegebener Dateien in Echtzeit. Gaming: Live-Spiele nutzen und Games auf Live-Streaming-Diensten verfolgen.

Live-Spiele nutzen und Games auf Live-Streaming-Diensten verfolgen. E-Commerce: Bequem vom Sitzplatz aus online einkaufen, die Lieferung von Lebensmitteln terminieren oder Reservierungen für Restaurants und die Reise vornehmen.

Bequem vom Sitzplatz aus online einkaufen, die Lieferung von Lebensmitteln terminieren oder Reservierungen für Restaurants und die Reise vornehmen. Mehrere Geräte: Mehrere Geräte können gleichzeitig unter einem User verbunden werden.

Mehrere Geräte können gleichzeitig unter einem User verbunden werden. Hilfe mit der United-App: Download der United-App während des Fluges für Echtzeit-Updates zu Anschlussflügen sowie Nutzung des Kundendienstes über „Agent on Demand“.

Zugang zu Starlink haben United-Passagiere über ihre mobilen Endgeräte sowie über die Bildschirme im Vordersitz. United verfügt in der gesamten Flotte über fast 100.000 eingebaute Monitore in den Sitzen. Die Airline plant zudem, mit der Inbetriebnahme neuer Flugzeuge und der Nachrüstung bestehender Maschinen mit der neuen United-Innenausstattung die Anzahl zu erhöhen. Die Unterhaltungsangebote sind in mehr als 20 Sprachen verfügbar.

(red / UA)