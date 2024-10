United Airlines im Sommer 2025 mit dem größten Transatlantik-Flugangebot der Geschichte

Ganz neu im United-Sommerflugplan 2025 finden sich ab New York/Newark Nonstopflüge nach Nuuk (Grönland), Palermo, Bilbao, Madeira und Faro. Zusätzlich fliegt United erstmals ab Washington-Dulles nach Venedig und Nizza sowie ganzjährig in die senegalesische Hauptstadt Dakar. Von verlängerten Saisonzeiten profitieren unter anderem Flüge nach Athen, Barcelona und Venedig, während sich auf mehreren New York/Newark-Verbindungen die Frequenzen erhöhen, zum Beispiel nach Athen, Dubrovnik und Palma de Mallorca.

Der United-Flugplan von und nach Deutschland und der Schweiz bleibt im Sommer 2025 unverändert auf hohem Niveau mit bis zu 161 Flügen pro Woche. Dabei fliegt United täglich und ganzjährig von Frankfurt nach Chicago (2x), Denver, Houston, New York/Newark (2x), San Francisco (2x) und Washington, D.C. (2x); von München nach Chicago, Denver, Houston, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C.; von Berlin nach New York/Newark; von Genf nach New York/Newark und Washington, D.C.; von Zürich nach Chicago, New York/Newark und Washington, D.C. sowie saisonal nach San Francisco.

Von Tokio nach Taiwan, Palau und in die Mongolei

Neben den Verbindungen über den Atlantik setzt United auch in anderen Teilen der Welt die ehrgeizige Expansion des Streckennetzes fort. Dabei kommt Tokio eine ganz besondere Rolle zu. Die japanische Hauptstadt wird bereits von fünf US-Drehkreuzen der Airline bedient. 2025 wird United darüber hinaus von Tokio-Narita erstmals Nonstopflüge nach Ulan Bator (Mongolei) und Kaohsiung (Taiwan) sowie nach Koror durchführen, das zu dem pazifischen Vielinselstaat Palau gehört.

Ebenso wächst das United-Angebot nach Lateinamerika. Neu dabei ist Puerto Escondido im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Der Ort steht insbesondere bei Surfern und Badetouristen hoch im Kurs und wird über das Drehkreuz in Houston ans globale United-Netzwerk angebunden. Ab San Francisco wird es zudem eine zusätzliche Verbindung nach San José in Costa Rica geben. Insgesamt steuert United im kommenden Jahr in der Region 65 Ziele an, darunter allein 23 in Mexiko.

Gemessen an den verfügbaren Sitzmeilen ist United Airlines die größte Fluggesellschaft der Welt. Gleichzeitig besitzt United auch das größte internationale Streckennetz aller in den USA beheimateten Airlines. In der Summe umfasst der internationale Sommerflugplan 2025 von United täglich rund 800 Flüge zu oder von 147 Zielen in aller Welt. Dazu gehören auch etwa 40 Destinationen, die von keinem anderen US-Carrier bedient werden, so die Airline.

(red / UA)