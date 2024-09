Wechsel im Aufsichtsrat von Austrian Airlines

In der jüngsten konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates von Austrian Airlines wurde Till Streichert als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt, Veit Schmid-Schmidsfelden als sein Stellvertreter. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Christina Foerster hat im Rahmen ihrer beruflichen Veränderung ihr Mandat mit Ablauf des 30. Juni 2024 zurückgelegt.

Neben Till Streichert wurde in der ordentlichen Hauptversammlung am 23. August 2024 Elisabeth Gruber als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt, sie folgt damit Christine Catasta. Weiters wurde Till Streichert als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt, er komplettiert seit 15. September das sechs-köpfige Gremium. Veit Schmid-Schmidsfelden und Hans-Joachim Arnold wurden in der Hauptversammlung als Kapitalvertreter im Aufsichtsrat wiederbestellt. Auf Seiten der Arbeitnehmer sind weiterhin René Karl Pfister und Andreas Geldner entsendet.

Die Aufsichtsratsmitglieder wurden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, bestellt.

Till Streichert übernahm mit Wirkung zum 15. September 2024 als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung des Finanzressorts der Deutschen Lufthansa AG. Davor war er als CFO der Amadeus IT Group mit Sitz in Madrid, Spanien tätig. Im Laufe seiner mehr als 20-jährigen Karriere arbeitete er in einer Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen globalen Führungs- und Finanzmanagementpositionen. Dabei war er unter anderem bei T-Mobile UK und der Boston Consulting Group sowie bei Vodafone Rumänien und Vodacom Group in Südafrika tätig. Till Streichert ist promovierter Philosoph und hält einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften und Philosophie der Leibniz Universität Hannover. Till Streichert (50) ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Elisabeth Gruber leitet seit Juli 2022 die Präsidialsektion im Bundesministerium für Finanzen (BMF), davor verantwortete sie die Gruppe „Beteiligungen und Services“ im selbigen Ministerium. Die geprüfte Rechtsanwältin sammelte jahrzehntelange Erfahrung in der Privatwirtschaft im In- und Ausland. Vor ihrem Eintritt in das BMF war sie in einer renommierten Wiener Rechtsanwaltskanzlei tätig. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Elisabeth Gruber hat seit einigen Jahren diverse Aufsichtsrats-funktionen inne, so ist sie beispielsweise Mitglied des Aufsichtsrates der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. sowie die stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Großglockner Hochalpenstraße AG.

