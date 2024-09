AUA hat OE-LPL mit "Sparlackierung" versehen

Im Juni dieses Jahres leitete der AUA Boeing 787-9 Dreamliner, OE-LPL, ein neues Langstreckenzeitalter bei der AUA ein. Der große Wermutstropfen: AUA-CEO A. Mann hatte sich nicht gegen die Lufthansa durchsetzen können und die Maschine war nicht in AUA-Farben, sondern ganz in Weiß nach Wien gekommen und hatte so auch den Erstflug durchgeführt, weil es die AUA-Marketingabteilung versäumt hatte, zumindest "Austrian"-Sticker anzubringen. Das wurde nun, gut 3 Monate später, endlich nachgeholt.