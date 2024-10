Air France führt kostenloses Ultra-Highspeed-WLAN an Bord aller Flugzeuge ein

Air France revolutioniert seinen WLAN-Service an Bord, ein wichtiger Schritt in Richtung gehobener Marktposition, wie das Unternehmen mitteilt.

Ab 2025 wird die Fluggesellschaft schrittweise einen Ultra-Highspeed-Konnektivitätsdienst für ein „bodenähnliches“ Erlebnis einführen. Dieser neue Service, der in allen Reisekabinen völlig kostenlos ist, wird für Kunden zugänglich sein, die sich in ihr Flying Blue*-Konto einloggen. Im Laufe der Zeit wird dieser WLAN-Service an Bord aller Flugzeuge der Fluggesellschaft verfügbar sein und das aktuelle Angebot ersetzen.

Für die Einführung dieses neuen WLAN-Service an Bord hat sich Air France für Starlink entschieden, den Weltmarktführer im Bereich Konnektivität. Durch die Nutzung der weltweit größten Konstellation von Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn bietet Starlink schnellen Internetzugang mit geringer Latenz auf der ganzen Welt, einschließlich der entlegensten Gebiete**. Dies sorgt für ein stabiles, schnelles und sicheres Benutzererlebnis, so die Airline in einer Veröffentlichung.

(red / AF)