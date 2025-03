Sommer 2025: Air France bietet eine neue Nonstop-Verbindung nach Riad

Air France erweitert ihr Langstreckennetz um ein neues Ziel im Nahen Osten. Ab dem 19. Mai 2025 bietet die Fluggesellschaft eine neue Direktverbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Vom 19. Mai bis zum 1. Juni 2025 finden drei Flüge pro Woche montags, mittwochs und freitags statt. Ab dem 2. Juni 2025 wird der reguläre Flugplan für den Rest der Sommersaison eingeführt. Die Flüge werden mit Airbus A350-900 durchgeführt, die über 324 Sitze verfügen (34 in der Business Class, 24 in der Premium Class und 266 in der Economy Class).

Flugplan (Ortszeit):

AF684: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 23:20 Uhr, Ankunft in Riad um 6:25 Uhr am Folgetag;

AF685: Abflug Riad um 8:40 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 14:20 Uhr.

Nach Eröffnung dieser neuen Strecke werden alle drei Fluggesellschaften der Air France-KLM-Gruppe (Air France, KLM und Transavia) Flüge nach Saudi-Arabien anbieten. Transavia France verbindet seit Dezember 2024 Paris-Orly und Lyon mit Dschidda, während KLM ihr Drehkreuz Amsterdam-Schiphol mit Riad und Dammam verbindet. Die Eröffnung dieser neuen Strecke stärkt zudem die bestehende Partnerschaft zwischen Air France und Saudia Airlines.

Saudi Arabien in der Kritik - Menschenrechtsverletzungen im Namen des Islam

Saudi Arabien selbst steht seit Jahren in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige und brutale Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

