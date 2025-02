Air France startet neue Direktflüge zwischen Hollywood und der französischen Riviera

Als langjähriger Partner der Filmfestspiele von Cannes wird Air France auch dieses Jahr im Mai 2025 wieder Sonderflüge zwischen Los Angeles (USA) und Nizza (Frankreich) durchführen. Dies ist eine ideale Gelegenheit für Kunden an der amerikanischen Westküste, zu dieser Jahreszeit die französische Riviera und ihr berühmtes internationales Filmfestival sowie den F1 Grand Prix in Monaco zu genießen, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Flugplan (in Ortszeit)

12. Mai 2025: Flug AF041 – Abflug in Los Angeles um 13:15 Uhr, Ankunft in Nizza um 9:40 Uhr am nächsten Tag;

26. Mai 2025: Flug AF040 – Abflug in Nizza um 13:55 Uhr, Ankunft in Los Angeles um 16:55 Uhr am selben Tag.

Die Flüge zwischen Los Angeles und Nizza werden mit einem Airbus A350 durchgeführt, der mit den neuesten Reisekabinen der Fluggesellschaft ausgestattet ist. In der Business Class können Passagiere mit einer Schiebetür einen völlig geschlossenen Raum schaffen, der von den anderen Passagieren in der Kabine nicht gesehen werden kann. Jeder Sitz lässt sich in ein fast 2 Meter langes, komplett flaches Bett verwandeln und sorgt so für optimalen Komfort. In der Premium Class hat der neueste Liegesitz eine breite Sitzfläche von 48 cm und lässt sich um 121° neigen. In der Economy Class ist der Sitz mit ergonomischem Sitzschaum ausgestattet, lässt sich um 119° neigen und bietet 79 cm Beinfreiheit. Jede Kabine bietet eine WLAN-Verbindung während des Flugs und große individuelle hochauflösende Touchscreens – eine perfekte Möglichkeit für Filmliebhaber, die Filme an Bord zu genießen.

Der Airbus A350 ist das Juwel der Langstreckenflotte von Air France. Mit einem um 25 % geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation ist er eine wirksame Methode, den ökologischen Fußabdruck der Fluggesellschaft zu reduzieren. Auch die Lärmbelastung wird um 40 % reduziert.

Air France wird außerdem vier Sonderflüge zwischen New York-JFK und Nizza für das Cannes Lions International Festival of Creativity anbieten, das vom 16. bis 20. Juni 2025 stattfindet. Diese Flüge werden mit Boeing 777-300ER durchgeführt.

14. und 15. Juni 2025: Flug AF043 – Abflug New York JFK um 16:35 Uhr, Ankunft in Nizza am Folgetag um 6:30 Uhr;

19. und 20. Juni 2025: Flug AF042 – Abflug Nizza um 11:55 Uhr, Ankunft in New York JFK am selben Tag um 14:40 Uhr.

Ein verstärkter Sommerflugplan für die USA

In der Sommersaison 2025 erhöht Air France die Anzahl der Flüge in die USA und nimmt Orlando (Florida) als Direktverbindung von Paris-Charles de Gaulle auf. Air France wird dann 18 Ziele in den USA und 25 in Nordamerika anbieten: Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Montreal, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Ottawa, Orlando, Phoenix, Québec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver und Washington-DC.

Bereits zum 45. Mal in Folge ist Air France Partner der Filmfestspiele von Cannes, deren 78. Ausgabe vom 13. bis 24. Mai 2025 stattfindet. Das Unternehmen feiert damit das größte Filmfestival der Welt und zeigt seine Liebe zum Kino. Seit der erste Film – „Ein Amerikaner in Paris“ – 1951 an Bord einer Constellation auf dem Flug von New York nach Paris gezeigt wurde, ist das Kino Teil der DNA von Air France und heute ein wesentlicher Bestandteil des Reiseerlebnisses. In allen Langstreckenkabinen bietet Air France das ganze Jahr über Kino auf individuellen HD-Bildschirmen der neuesten Generation. Die Fluggesellschaft bietet 1.500 Stunden Unterhaltung an Bord, darunter eine große Auswahl französischer Filme und Filme, die bei früheren Ausgaben der Filmfestspiele von Cannes ausgezeichnet wurden. Das sorgfältig ausgewählte Angebot ist an den Geschmack und die Kultur aller Kunden angepasst, und diese riesige Filmauswahl wird durch Spielfilme ergänzt, die in ihrer Originalversion gezeigt werden.

(red / Air France)