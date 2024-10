Fotostrecke: Umfassende Einsatzübung Alpha 9 am Flughafen Graz

Während in den vergangenen Jahren mehrheitlich Katastrophenszenarien (z. B. Flugzeugabsturz) mit großem Feuerwehr- und Rettungseinsatz durchgespielt wurden, lag in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der polizeilichen Arbeit (LPD und EKO Cobra) und der Kommunikation zwischen Behörden, Einsatzorganisationen, Fluglinie und Flughafen. An der Übung am Dienstag waren rund 500 Personen beteiligt. Für Austrian Wings fotografierte Franz Zussner die Alpha 9.