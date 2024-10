Großer Luftangriff der Hisbollah fordert Tote und Verletzte: Kein Ende des islamischen Terrors gegen Israel

Getrieben von grenzenlosem Judenhass überfielen am 7. Oktober 2023 tausende muslimische Terroristen der Hamas, unterstützt von Zivilisten, Israel. Der Terroromob schlachteten 1.200 Menschen (darunter selbst Thailänder und Afrikaner, die als Gastarbeiter in Israel arbeiteten) ab und entführte rund 200 in den Gazastreifen. Zivilisten in Gaza und Muslime auf der ganzen Welt, auch mitten in Europa, bejubelten den islamistischen Terror gegen Israel. Der israelische Verteidigungsschlag gegen die islamischen Hamas-Terroristen begann mit groß angelegten Luftangriffen, gefolgt von einer bis heute andauernden Bodenoperation in Gaza. Um ihre radikalen Glaubensbrüder von der Hamas zu entlasten, führt die islamische Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon seit dem 8. Oktober 2023 täglich Terrorangriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel durch, wodurch der Norden Israels völlig unbewohnbar wurde. Die Regierung des mehrheitlich muslimischen Libanon lässt die islamistischen Hisbollah-Terroristen seit Jahrzehnten ungehindert gewähren und die UNO-Truppen, die grundsätzlich verhindern sollten, dass sich Hisbollah-Terroristen überhaupt im (Süd-)Libanon aufhalten, hat seit 2006 genau NICHTS unternommen, um ihrem Auftrag gerecht zu werden. Deshalb muss Israel, die einzige rechtsstaatliche Demokratie in der gesamten Region, zu seiner Verteidigung und um sein Überleben zu sichern, auch im Libanon mit Luftschlägen und einer Bodenoperation gegen die radikal-islamischen Terroristen vorgehen. Doch anstatt sich zurückzuziehen, die bestehenden UNO-Resolutionen zu achten und den Terror gegen Israel einzustellen, fahren die radikalen Muslime der Hisbollah den Terror gegen Israel sogar noch weiter hoch. Bei einem groß angelegten Drohnenangriff der Hisbollah auf Israel vergangene Nacht wurden laut israelischen Angaben zufolge mindestens 4 Menschen getötet und 58 verletzt, wobei die Zahl der Opfer noch steigen könnte, da sich etliche Verletzte in einem kritischen Zustand befinden sollen.

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Ein Interview mit dem Autor des Buches "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" lesen Sie hier.

In einem ganz aktuellen Interview mit "Militär Aktuell" gibt der israelische Armeesprecher Arye Shalicar zudem interessante Einblicke in den israelischen Abwehrkampf gegen den radikal-islamischen Terrorismus.

(red)