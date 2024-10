Furcht vor israelischem Gegenschlag: Iran groundet alle Flüge

Erst vor wenigen Tagen hatte die Islamische Republik Iran - bejubelt von zahlreichen Muslimen weltweit, auch in Deutschland - rund 200 Raketen auf Israel abgeschossen. Die meisten konnten abgefangen und zerstört werden, es gab keine israelischen Todesopfer. Das einzige Todesopfer des iranischen Terrorangriffs war ein muslimischer Palästinenser, der von einem Raketenteil erschlagen wurde. Israel hatte sich eine Reaktion auf den Luftterror der radikal-muslimischen Mullahs in Teheran vorbehalten. Nun könnte es in Kürze soweit sein.

Wie israelische Medien vermelden, hat der Iran ein generelles Flugverbot verhängt, wohl in Erwartung der israelischen Reaktion auf den iranischen Raketenterror. Israel selbst machte bislang keine konkreten Angaben, wann und wie es zurückschlagen wird.

Indes weigert sich die österreichische Regierung weiter, ein Einflugverbot für die staatliche iranische Iran Air zu verhängen - obwohl der Iran den Terrorismus unterstützt und öffentlich wiederholt zur Vernichtung Israels aufgerufen hat. Erst gestern landete wieder eine Iran Air Maschine völlig unbehelligt auf dem Flughafen Wien.

