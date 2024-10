Kampf gegen radikal-islamischen Terror: USA schicken Raketenabwehrsystem und Soldaten nach Israel

Seit seiner Gründung 1948 versuchen arabische Staaten bzw. radikal-muslimische Terroristen, Israel auszulöschen. Seit dem Terrorüberfall der islamischen Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober 2023 kämpft die einzige rechtsstaatliche Demokratie des gesamten Nahen Ostens an einem Mehrfronten-Krieg um ihr Überleben. Täglich feuern radikale von Judenhass zerfressene muslimische Terroristen Drohnen und Raketen auf Israel ab - vom Gazastreifen, vom Libanon, vom Irak oder vom Jemen.

Israel verfügt bereits über verschiedene Luftabwehrsysteme, angesichts des täglichen arabischen Terrors, der auch von zahlreichen antisemitischen Muslimen mitten in Europa bejubelt wird, stößt die israelische Luftabwehr jedoch teilweise an ihre Grenzen. Erst kürzlich starben durch einen Drohnenangriff der von der Islamischen Republik Iran finanzierten libanesischen Terrororganisation Hisbollah auf Israel 4 Menschen, Dutzende weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt - Austrian Wings berichtete. Das jüdische Kulturmagazin "Nu" analysierte den Terror gegen Israel vor einigen Monaten und kam angesichts der radikal-muslimischen Mobs auf europäischen Straßen, die offen die Vernichtung Israels fordern, zu dem Befund, dass in Teilen Europas bereits eine "Islamisierung" erfolgt und die "innere Sicherheit erodiert" sei.

Zur Unterstützung Israels bei der Abwehr des islamistischen Raketenterrors liefern die USA nun ein weiteres modernes Raketenabwehrsystem. Es handelt sich um eine THAAD-Batterie samt Bedienmannschaft von rund 100 US-Soldaten. Damit können Ziele in bis zu 3.000 Kilometer Entfernung bekämpft werden. Dies hat insbesondere vor dem Hintergrund des wiederholten Raketenterrors der Islamischen Republik Iran Bedeutung.

Indes kam es auch in der vergangenen Nacht in Israel wieder zu Luftalarm, weil Islamisten Raketen auf Israel abgeschossen hatten.

In einem ganz aktuellen Interview mit "Militär Aktuell" gibt der israelische Armeesprecher Arye Shalicar zudem interessante Einblicke in den israelischen Abwehrkampf gegen den radikal-islamischen Terrorismus.

(red)