Personalia: AUA-Kommunikationschefin Sophie Matkovits geht von Bord

Seit Februar 2021 war Matkovits Leiterin der Abteilung Konzernkommunikation. Nun widmet sich die Burgenländerin neuen Herausforderungen, sowohl beruflich als auch privat, wie sie auf ihrem LinkedIn-Profil bekannt gab.

Matkovits selbst schreibt in diesem Zusammenhang von vier "erfolgreichen Jahren" in ihrer Rolle als AUA-Kommunikationschefin. Tatsächlich teilen diese Einschätzung aber nicht alle Medienschaffenden. So gibt es durchaus Stimmen, die kritisieren, dass die Arbeit der AUA-Pressestelle unter Matkovits' Leitung zeitweise ausgesprochen unprofessionell war und dem Unternehmen sogar vermeidbare Negativ-PR eingebracht habe. Es sei daher höchste Zeit, dass sie gehe, ist aus diesen Kreisen zu hören.

Vorerst wird mit Barbara Greul, derzeit Director Corporate Communications, eine ausgesprochen erfahrene und langjährige kompetente AUA-Mitarbeiterin die Kommunikationsagenden von Austrian Airlines leiten. Als Neuzugang in der Abteilung der AUA-Konzernkommunikation wurde außerdem Andrea Hansal vorgestellt. Hansal leitete die vergangenen 6 Jahre die Kommunikation der Verkehrsbüro-Gruppe und gilt in Branchenkreisen als kompetente Macherin, als Powerfrau.

(red)