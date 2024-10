Kreatives Geschäftsmodell: Privater Check-In bei Austrian Airlines am Flughafen Wien

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Am Flughafen Wien ankommen und beim Check-in unübersehbar direkt persönlich begrüßt werden – diesen besonderen Service und unvergesslichen Reisestart bietet Austrian Airlines künftig all ihren Fluggästen. Egal ob für den Familienurlaub, die Flitterwochen oder als Überraschung für den Start in den Junggesellen Mit einem exklusiv reservierten Check-in Schalter, versehen mit einer persönlichen Botschaft oder einem Logo, wird jeder Reise eine ganz individuelle und exklusive Note verliehen.

War der private Check-in Schalter bisher vorwiegend Firmenkunden vorbehalten, so weitet Austrian Airlines aufgrund der großen Nachfrage aus dem Segment der Gruppenreisen dieses Angebot nun auf alle Fluggäste aus. Damit ist dieser Spezialservice jetzt auch für Privatpersonen zugänglich und ganz bequem über austrian.com buchbar.

Selbstverständlich können auch Firmenkunden wie bisher ihre Incentivereise, den Abflug zur Weihnachtsfeier oder Jubiläums-Reisen individuell gebrandet am eigens reservierten Check-in Schalter starten.

Und so funktioniert es:

Reservierung: Der private Check-in Schalter kann für alle Abflüge ab Wien mit Austrian Airlines, Lufthansa oder SWISS gebucht werden. Achtung: Die Reservierung muss mindestens acht Tage vor Abflug erfolgen!

Mindestdauer: Der private Check-in Schalter ist für mindestens 30 Minuten zu buchen. Die exakte Dauer richtet sich nach der Anzahl der Gäste.

Personalisierung: Fluggäste können ihren Check-in Schalter individuell nach ihren Wünschen gestalten, mit einem persönlichen Text in der Länge von bis zu 66 Zeichen oder einem Logo auf dem Bildschirm.

Die Gebühr dafür beträgt 99 Euro pro begonnene halbe Stunde und ist im Voraus zu bezahlen.

Weitere Information zum privaten Check-in Schalter und Buchungen unter https://www.austrian.com/at/de/fly/check-in/private-check-in-counter. Das Angebot ist abhängig von der jeweiligen Verfügbarkeit, heißt es seitens der AUA.

