United Airlines will wieder nach Tel Aviv fliegen

Erster Flug ab New York/Newark für den 2. März 2024 geplant.

Nachdem United Airlines als Folge des islamischen Terroranschlages von Hamas und Zivilisten aus dem Gazastreifen auf Israel im Oktober 2023 alle Flüge nach Tel Aviv eingestellt hatte, will die Fluggesellschaft nun wieder dieses für viele Fluggäste und den Warenverkehr wichtige Ziel regelmäßig bedienen. Den Auftakt bildet die Verbindung zwischen New York/Newark und Tel Aviv, die am 2. März 2024 erstmals wieder stattfinden soll. Ein weiterer Flug ist für den 4. März 2024 vorgesehen, bevor dann ab dem 6. März 2024 die Strecke täglich bedient wird.

Der Entscheidung zur Wiederaufnahme dieser Flüge vorausgegangen war eine eingehende Analyse der Sicherheitslage, wobei sich United auch sehr eng mit Sicherheitsexperten aus den USA und Israel ausgetauscht hat. Darüber hinaus wird United die Lage in Tel Aviv sehr genau beobachten und gegebenenfalls den Flugplan anpassen. Ziel ist es, auch die zweite tägliche Verbindung zwischen New York/Newark und Tel Aviv wieder aufzunehmen, sobald sich die Nachfrage entsprechend erholt. Bei den Tel-Aviv-Flügen ab San Francisco, Washington Dulles und Chicago O’Hare prüft United die Wiederaufnahme für den Herbst, heißt es.

(red / UA)