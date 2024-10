Wizz Air eröffnet für die Wintersaison 44 Routen im gesamten Streckennetz

Wizz Air freut sich, die Wintersaison 2024 - 20252 mit einem aktualisierten Flugplan zu eröffnen und mehr als 40 neue Routen in ihrem umfangreichen Streckennetz einzuführen und wieder aufzunehmen. In diesem Winter landet Wizz Air auf dem neu eröffneten Flughafen von Salerno, Italien, kehrt zu seiner Basis in Chisinau, Moldawien, zurück und erschließt einzigartige Ziele wie Sphinx (Kairo) und Sharm El Sheikh in Ägypten, Marrakesch in Marokko, Stuttgart in Deutschland und noch mehr Städte. Von Wien und Salzburg aus bietet Wizz Air in dieser Saison insgesamt 25 Routen nach Europa, Nordafrika und in den Nahen Osten an.

Darüber hinaus hat Wizz Air im Laufe des Sommers sein Serviceangebot und die Kundenerfahrung weiter verbessert. Die Fluggesellschaft bietet nun ein erweitertes Portfolio an Mitgliedschaftsoptionen an, darunter All You Can Fly, WIZZ MultiPass in mehr Märkten und Wizz Discount Club Premium. Um den Fluggästen noch mehr Komfort zu bieten, hat Wizz Air die Zahlungsoptionen Apple Pay und Google Pay in seine offizielle App aufgenommen und akzeptiert nun Revolut-Karten für Einkäufe während des Fluges.



Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 224 Flugzeugen der A320-Familie (sowohl "Classic" als auch "Neo"). Ein Team engagierter Luftfahrtexperten bietet exzellenten Service zu sehr günstigen Preisen, wodurch Wizz Air zur bevorzugten Wahl von 62 Millionen Passagieren im Geschäftsjahr 2024 wurde, das am 31. März 2024 endete. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Ticker WIZZ notiert. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen, als eine der fünf sichersten Airlines der Welt ausgezeichnet und erhielt 2019 und 2023 den Titel „Airline of the Year“ bei den Air Transport Awards. Außerdem wurde Wizz Air bei den World Finance Sustainability Awards 2021-2024 als „Nachhaltigste Low-Cost-Airline“ und bei den CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2023 als „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year“ ausgezeichnet.

(red / W6)