Islamischer Terror gegen Israel: Wizz Air setzt Flüge nach Tel Aviv bis nächstes Jahr aus

Aufgrund der anhaltenden Situation in der Region wird Wizz Air vorübergehend alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich 14. Jänner 2025 aussetzen. Wizz Air bedauert die Unannehmlichkeiten, die den Kundinnen und Kunden aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, die außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft liegen, entstanden sind und bietet den betroffenen Kundinnen und Kunden eine vollständige Rückerstattung in Form von WIZZ-Guthaben oder in der ursprünglichen Zahlungsform oder kostenlose Umbuchungsoptionen an. Kundinnen und Kunden, die über ein Online-Reisebüro oder einen Drittanbieter gebucht haben, sollten sich mit diesem in Verbindung setzen, um eine Erstattung zu erhalten oder auf einen anderen Flug umzubuchen.

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 224 Flugzeugen der Typen Airbus A320 und A321 inkl. NEO-Modelle. Im Fiskaljahr 2024 flogen 62 Millionen Passagiere mit Wizz Air.

