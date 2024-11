Ausgezeichnet: Wizz Air ist umweltfreundlichste Airline-Gruppe

Zum dritten Mal in Folge wurde nun Wizz Air als umweltfreundlichste Airline-Gruppe ausgezeichnet. Die vom CAPA Centre for Aviation verliehenen Airline Leader Summit & Sustainability Awards 2024 wurden soeben in Hongkong übergeben.

Mit den CAPA Environmental Sustainability Awards for Excellence werden Fluggesellschaften, Flughäfen und Zulieferer gewürdigt, die den Klimawandel und seine Folgen in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Die Auszeichnungen werden unabhängig bei Envest Global auf der Grundlage des CAPA Envest Global Airline Sustainability Benchmarking Report geprüft. Dieser Bericht dient als umfassende Ressource für die Branche, bietet eine transparente Bewertung der Emissionen von Fluggesellschaften und etabliert ein unabhängiges Bewertungssystem für die Nachhaltigkeit von Fluggesellschaften. "Diese CAPA-Auszeichnung spiegelt das Engagement unseres 8.100-köpfigen Teams und unser Bemühen um erschwinglichere und nachhaltigere Flugreisen für alle wider“, erklärte József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Flugzeuge sei man führend bei der Reduzierung der durchschnittlichen Kohlenstoff-Emissionsintensität. Durch die Erweiterung der Flotte von 180- auf 239-sitzige Flugzeuge habe man im Geschäftsjahr 2024 den CO2-Ausstoß pro Passagierkilometer auf 52 Gramm reduzieren können. „Dieser Meilenstein“, so Váradi, „wird von einer der jüngsten Flotten der Welt getragen.“ Das durchschnittliche Alter der Flugzeuge betrage 4,43 Jahre, 60 Prozent der Flugzeuge seien mit treibstoffeffizienten Neo-Triebwerken ausgestattet. Diese Fortschritte stehen im Einklang mit dem ehrgeizigen Ziel von Wizz Air, die Kohlenstoffintensität bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent zu senken. Neben der Flottenerneuerung hat sich Wizz Air zum Ziel gesetzt, bis 2030 zehn Prozent seiner Flüge mit nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zu betreiben. Dieses Ziel soll durch Investitionen in SAF Produktionsgesellschaften und Abschlüsse von Abnahmeverträgen mit strategischen Partnern erreicht werden. Wie kürzlich berichtet, wird Wizz Air auf den Strecken von Budapest nach Barcelona und von Budapest nach Brüssel Charleroi den SAF-Einsatz testen.

„Die Gewinner der Awards 2024 haben ein umfangreiches Engagement mit eigenen Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit gezeigt und die übergeordneten Ziele der Branche unterstützt, da sie langfristige Verpflichtungen zur Emissionsreduzierung und letztendlich zu einer Netto-Null-Zukunft erfüllen will," erläutert Marco Navarria, CAPA Content & Marketing Director: „Die CAPA Awards unterstreichen die Vorreiter der Preisträger im Bereich Nachhaltigkeit im gesamten Luftfahrtsektor.“

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und Stuttgart. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)