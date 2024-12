Wizz Air: All you can fly kommt wieder

Innerhalb von 48 Stunden war es bei seinem Start im August ausverkauft. Nun kommt es wieder - das Programm „All you can fly” von Wizz Air. All you can fly-Mitglieder können damit innerhalb von zwölf Monaten auf 800 Strecken in über 50 Länder reisen.

Diese einzigartige Mitgliedschaft kostet 599 Euro und macht auf 800 WIZZ-Strecken den Weg frei in über 50 Länder. Eine limitierte Anzahl ist über die Internetseite des Unternehmens erhältlich. Wizz Air ist nach eigenen Angaben die einzige Fluggesellschaft in Europa, die eine große Anzahl von Flügen zu einem festen Preis anbietet. Im Rahmen ihrer Jahresmitgliedschaft können kurzentschlossene Reisende für eine Buchungsgebühr von nur 9,99 Euro pro Flug Flüge im gesamten Streckennetz von Wizz Air erwerben. Sie können 72 Stunden vor dem Abflug ihr Ziel wählen. Im Rahmen der Mitgliedschaft ist der erste angetretene Flug kostenlos. Die Mitgliedschaft gilt für einen Zeitraum von zwölf Monaten und wird jedes Jahr automatisch verlängert.

Seit dem ersten Start im August konnten 10.000 All you can fly-Mitglieder in über 90 Prozent der Fälle ihren gewünschten Flug antreten. Zu den beliebtesten Reisezielen gehören Budapest, Abu Dhabi, London, Rom und Bukarest. Im Durchschnitt hat jeder Passinhaber in den letzten zwei Monaten bereits zwei bis drei Reisen unternommen. Einem Vielreisenden gelang es gar, 38 mal zu fliegen und so den Titel der "All You Can Fly"-Mitgliedschaft wörtlich zu nehmen.

Das neue Produkt ermöglicht es nicht nur Reisenden, das umfangreiche Streckennetz von Wizz Air zu entdecken, sondern trägt auch dazu bei, die Auslastung der Fluggesellschaft in den letzten 72 Stunden vor dem Flug zu maximieren. Ein hoher Ladefaktor ist ein entscheidender Effizienztreiber und führt zu einer Verringerung der Emissionen pro Passagier. Wizz Air investiert weiter in effiziente Technologie, ein junges Durchschnittsalter der Flotte, den Betrieb von Punkt-zu-Punkt-Flügen und eine hohe Auslastung der Maschinen – all das trägt dazu bei, die CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer bis zum Jahr 2030 um weitere 25 Prozent zu reduzieren.

Zusatzleistungen wie Gepäck und Sitzplatzwahl sind nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten, können aber wie gewohnt separat hinzugebucht werden. Die Sitzplätze sind abhängig von der Verfügbarkeit. Es kann nicht garantiert werden, dass die Tarife für die WIZZ All you can fly-Mitgliedschaft für jeden von Wizz Air beworbenen Flug verfügbar sind. Weitere Informationen auf www.wizzair.com.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin, Bremen und Stuttgart. In Wien unterhält der Billigflieger eine Basis auf dem Flughafen Wien Schwechat, der heuer sein 70-jähriges Bestehen feiert.

(red / W6)