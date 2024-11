Emirates bietet einen fünften wöchentlichen Flug nach Madagaskar

Um die hohe saisonale Nachfrage in der Hauptreisezeit zu bedienen nimmt Emirates ab dem 13. Dezember 2024 einen fünften wöchentlichen Flug auf der Strecke Dubai - Antananarivo in Betrieb. Dieser zusätzliche Service wird für einen Zeitraum von vier Wochen angeboten und erhöht die Kapazität auf über 1.800 Sitzplätze pro Woche in beide Richtungen.

Nach dem erfolgreichen Start der Flüge nach Madagaskar im September erhöht Emirates aufgrund der hohen Marktnachfrage die Kapazität auf der Strecke Dubai - Seychellen – Antananarivo mit einem zusätzlichen Flug am Freitag. So haben Passagiere mehr Flexibilität, Auswahl und Konnektivität bei der Planung ihrer Reise. Die zusätzliche wöchentliche Frequenz auf den beiden verbundenen Strecken wird als EK707 und EK708 in einer 3-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Tickets können ab sofort auf emirates.com, über die Emirates App und über Reisebüros gebucht werden.

Vom 13. Dezember 2024 bis zum 10. Jänner 2025 sind die Flüge EK707 und EK708 wie folgt geplant (alle Zeiten sind Ortszeiten). Eingesetzt wird dafür die Boeing 777-300ER, die auf jedem Flug 360 Sitzplätze in der First Class und Business Class zusätzlich zur Economy Class bietet.

Flug Abflug Ankunft EK707 (DXB/SEZ) 09:10 13:50 EK707 (SEZ/TNR) 15:20 17:05 EK708 (TNR/SEZ) 18:35 22:20 EK708 (SEZ/DXB) 23:50 04:20 (nächster Tag)

Die verbesserte Anbindung an die Seychellen und Madagaskar sorgt für noch mehr Komfort für Passagiere, die zwischen diesen Ländern und weiteren beliebten Zielen im Emirates-Streckennetz reisen. An Bord genießen Reisende den erstklassigen Emirates-Service, der mit regional inspirierten mehrgängigen Menüs und einer erlesenen Auswahl an Getränken ein einmaliges kulinarisches Erlebnis über den Wolken bietet. Für die Unterhaltung an Bord sorgt unterdessen das preisgekrönte Inflight-Entertainmentsystem ice, das mehr als 6.500 Kanäle mit Filmen, Fernsehsendungen, Musik, Podcasts, Spielen, Hörbüchern und mehr bietet.

(red / EK)