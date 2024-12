Emirates startet dritte tägliche Verbindung zwischen Melbourne und Dubai

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Derzeit bietet Emirates zwei tägliche Nonstop-Flüge auf der Strecke Dubai – Melbourne mit einem Airbus A380 mit vier Kabinenklassen sowie einen täglichen Flug zwischen Dubai und Melbourne über Singapur mit einer Boeing 777-300ER an. Der Service von Emirates zwischen Singapur und Melbourne wird am 30. März 2025 eingestellt. Der dritte Direktflug Dubai – Melbourne und der vierte Dubai – Singapur Flug werden anschließend mit neuen Flugnummern durchgeführt.

Ab dem 30. März 2025 wird die vierklassige Boeing 777 von Emirates auf den Flügen EK404 und EK405 zwischen Dubai und Melbourne eingesetzt. Der Emirates Flug EK404 hebt um 21:15 Uhr in Dubai ab und kommt am nächsten Tag um 17:40 Uhr in Melbourne an. Der Rückflug EK405 startet in Melbourne um 23:55 Uhr und landet am nächsten Tag um 7:00 Uhr in Dubai.*

Mehr Komfort in der Premium Economy und Business Class

Die modernisierte Boeing 777 von Emirates verfügt über acht First Class Suiten, 40 Business Class Sitze, 24 Sitze in der Premium Economy und 256 Sitze in der Economy Class. Die Emirates Premium Economy Kabinen wurden bei den Business Traveller Asia-Pacific Awards 2024 als „Best in Class“ ausgezeichnet. Die cremefarbenen Ledersitze mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen verfügen über einen Abstand von 96,5 cm und sind 49,5 cm breit. Für mehr Platz zum Austrecken und Entspannen lassen sie sich um 20 cm zurückneigen.

Für mehr Komfort beim Schlafen lässt sich der 52,6 cm breite Business-Class-Sitz in ein flaches Bett verwandeln. Durch die 1-2-1 Platzierung der Sitze hat jede:r Reisende Zugang zum Gang. Außerdem können Passagiere ihre eigene Minibar, einen Tisch zum Essen oder Arbeiten, mehrere Ladestationen für persönliche Geräte sowie einen 23-Zoll-HD-Bildschirm, einen der größten in der Luftfahrt, nutzen. Die Business Class Kabine der Emirates Boeing 777 wird außerdem eine kleine Bar enthalten, an der sich Reisende während des Fluges Snacks und Erfrischungen holen können.

Kapazität in Australien wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Seit dem 1. Dezember hat Emirates den zweiten Flug nach Perth wieder aufgenommen und bietet nun fast 12.000 Sitzplätze pro Woche von und nach Perth an.

Der Emirates Flug EK424 startet um 9:15 Uhr in Dubai und kommt um 00:10 Uhr in Perth an. Der Flug EK425 startet um 6:00 Uhr in Perth und landet um 13:10 Uhr in Dubai.* Die Boeing 777-300ER bietet 354 Sitzplätze in drei Kabinenklassen, mit acht Suiten in der First Class, 42 Sitzplätzen in der Business Class und 304 Sitzplätzen in der Economy Class.

Am 28. Oktober nahm Emirates zudem auch den Flugbetrieb nach Adelaide wieder auf und trug so dazu bei, die Besucherzahlen aus Dubai und wichtigen Einreisemärkten in ganz Australien zu erhöhen. Emirates bietet nun 77 wöchentliche Flüge zu und von fünf australischen Flughäfen an: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide.

(red / EK)