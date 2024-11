Sieben Jahre Emirates und flydubai: Eine erfolgreiche Partnerschaft

Durch den Zusammenschluss bieten Emirates und flydubai Zugang zu einem gemeinsamen Streckennetz von mehr als 225 einzigartigen Zielen in über 100 Ländern.

Emirates-Reisende können mehr als 118 flydubai-Ziele anfliegen, während flydubai-Passagiere Zugang zu mehr als 136 Emirates-Destinationen haben. Zu den beliebtesten Reisezielen gehören Baku, Krabi und Sansibar.

Im Durchschnitt können Reisende aus 275 Codeshare-Flügen pro Tag wählen. Das bedeutet erweiterte Flugpläne und mehr Flexibilität bei der Auswahl der Abflugzeiten.

Seit 2017 haben beide Fluggesellschaften gemeinsam mehr als 1,5 Millionen Flüge durchgeführt und über 19 Millionen Passagiere im gemeinsamen Streckennetz befördert. Das entspricht der Einwohnerzahl von Paris und New York City zusammen.

Reisende profitieren ausserdem von reibungslosen Check-in-Prozessen, effizienten Gepäcktransfers, optimierten Flugplänen und verbesserten Verbindungen an den Flughäfen in Dubai mit Zugang zu Terminal 3. Über 300 wöchentliche Flüge von flydubai starten von Terminal 3 zu beliebten Zielen wie Kathmandu, Krabi und Sansibar. Business-Class-Passagiere haben Zugang zum neuen Business-Class-Check-in-Bereich in Terminal 2. Dieser bietet ein komfortables Check-in-Erlebnis mit persönlichem Meet-and-Assist-Service, einem bequemen Check-In im Sitzen sowie Fast-Track-Service durch Passkontrolle und Sicherheitsbereiche.

Passagiere profitieren auch vom Zugang zu erstklassigen Flughafen-Lounges, einschliesslich der exklusiven Emirates-Lounges in Terminal 3 in Dubai. In den letzten sieben Jahren haben über 250.000 flydubai-Passagiere die Emirates Lounges besucht.

Emirates Skywards, das Treueprogramm von Emirates und flydubai, bietet seinen Mitgliedern eine gemeinsame Treuewährung und fantastische Prämien. Mehr als 2 Millionen Mitglieder aus über 190 Ländern sammeln und lösen Meilen im Rahmen der Partnerschaft ein. Alle Mitglieder mit Platinum-, Gold- und Silver-Status geniessen zusätzliche Vorteile wie mehr Freigepäck und einen bevorzugten Check-In bei Emirates und flydubai. Kürzlich wurden auch die Cash+Miles-Raten für flydubai-Flüge angepasst, wodurch Mitglieder erhebliche Rabatte geniessen können.

Mit Blick auf die Zukunft sind beide Fluggesellschaften bestrebt, ihre Partnerschaft weiter auszubauen und das Reiseerlebnis von und über Dubai noch weiter zu verbessern. Emirates hat sein Retrofit-Programm ausgeweitet, um über 200 Flugzeuge vollständig zu modernisieren, einschliesslich der Einführung der Premium Economy Class. Flydubai investiert ebenfalls in ein erstklassiges Erlebnis sowohl in der Luft als auch am Boden und hat in diesem Jahr 15 Flugzeuge im Rahmen seines eigenen Retrofit-Programms modernisiert sowie den neuen Business-Class-Check-In-Bereich in Terminal 2 eröffnet.

