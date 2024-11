Emirates verstärkt Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines und VietJet

Die Absichtserklärungen wurden am Rande des Wirtschaftsforums Vietnam - VAE im Hotel Hilton Dubai Palm Jumeirah unterzeichnet. Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer von Emirates, nahm zusammen mit Regierungs – und Wirtschaftsvertretern und Ministern aus beiden Ländern an der feierlichen Unterzeichnung teil. Orhan Abbas, Emirates' Senior Vice President Commercial Operations, Far East, hob in seiner Keynote-Rede das Engagement der Fluggesellschaft für den Ausbau ihrer Präsenz in Vietnam hervor. Emirates bedient den vietnamesischen Markt seit 2012 und fördert so die Handels- und Tourismusbeziehungen zwischen den VAE und Vietnam und bietet seinen Kunden zudem eine große Auswahl an Reiseoptionen.

Durch die Absichtserklärung von Emirates und VietJet werden beide Fluggesellschaften gemeinsame Initiativen zur Förderung des Reiseverkehrs zwischen den VAE und Vietnam durchführen und die kommerzielle Zusammenarbeit zwischen beiden Fluggesellschaften ausbauen. Die Absichtserklärung zielt ausserdem darauf ab, die Konnektivität zu beliebten Zielen in VietJets inländischem und regionalem Streckennetz, unter anderem über Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Danang, zu verbessern, während VietJet-Kunden über das Drehkreuz Dubai mit einer Reiseroute und einer einheitlichen Gepäckrichtlinie besseren Zugang zum globalen Streckennetz von Emirates erhalten.

Emirates fliegt derzeit täglich mit seiner Boeing 777-Flotte sowohl nach Ho-Chi-Minh-Stadt als auch nach Hanoi und bietet Reisenden eine nahtlose Verbindung zwischen Vietnam und beliebten Zielen in Europa, dem Nahen Osten und Amerika. Die Fluggesellschaft wird ab dem 15. Januar 2025 einen zweiten täglichen Flug nach Ho-Chi-Minh-Stadt aufnehmen, um der steigenden Nachfrage nach Reisen vor dem Chinesischen Neujahrsfest gerecht zu werden.

