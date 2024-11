Steigende Nachfrage: Emirates baut Flugangebot nach Afrika aus

Emirates baut ihre Präsenz in Afrika durch die Einführung zusätzlicher Flüge nach Entebbe, Uganda; Addis Abeba in Äthiopien und Johannesburg, Südafrika, weiter aus.

Kairo war 1986 die erste Destination in Afrika im Streckennetz von Emirates. Seitdem hat Emirates ihre Präsenz auf dem Kontinent schrittweise ausgebaut und bedient nun 20 Passagier- und Fracht-Destinationen, was die Konnektivität Afrikas und die Entwicklung des Luftverkehrsmarktes fördert. Mit 17 Ländern in Afrika und weiteren 63 Ländern weltweit bietet Emirates eine hervorragende Konnektivität, die durch ein umfangreiches Partnernetzwerk noch verstärkt wird. In Afrika erweitert Emirates ihre Präsenz auf über 210 regionale Ziele durch fünf Codeshare- und 18 Interline-Partner und erhöht auch die Frequenz der eigenen Services.

Erhöhung der Frequenzen nach Uganda und Lagos

Seit dem 27. Oktober bietet Emirates einen täglichen Flug zwischen Dubai und Uganda und erhöht die Frequenz somit von fünf auf sieben wöchentliche Flüge. Mit dem zusätzlichen Service, der mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt wird, stehen nun jede Woche 718 zusätzliche Sitzplätze von und nach Dubai-Entebbe zur Verfügung. Als einzige Fluggesellschaft mit First Class kommen somit auch mehr Passagiere in den Genuss des erstklassigen Emirates Bordservice mit luxuriösen Annehmlichkeiten inmitten von Komfort und Privatsphäre.

Dieser Schritt baut auf dem zwei Jahrzehnte langen Engagement von Emirates in Uganda auf. Auf dem Arabian Travel Market 2024 unterzeichnete Emirates eine Absichtserklärung mit dem Uganda Tourism Board, um eine Vielzahl internationaler Reisender die Fülle an Natur-, Kultur- und Abenteuerattraktionen der Destination näher zu bringen. Die zusätzliche Frequenz wird dies weiter unterstützen, während Uganda zusätzlich in den Ausbau seines touristischen Angebots investiert.

Anfang dieses Monats kehrte Emirates auch nach Lagos zurück und verbindet das wirtschaftliche Zentrum Nigerias durch einen täglichen Direktflug mit ihrem globalen Netzwerk. Emirates erhöht auch das Angebot an Premium-Reisemöglichkeiten und ist eine von nur zwei Fluggesellschaften, die First Class Flüge von und nach Lagos anbieten.

Zusätzliche Flüge nach Äthiopien und Johannesburg

Zum Jahreswechsel wird Emirates auch die Frequenz in Äthiopien erhöhen und ab dem 1. Jänner 2025 einen täglichen Flug zwischen Dubai und Addis Abeba anbieten. Die Besucher zahlen in Äthiopien steigen weiter an, mit dem Ziel das Land bis 2025 zu einem der fünf beliebtesten Reiseziele Afrikas zu machen. Durch die Erhöhung der Flugfrequenzen wird Emirates insbesondere Reisenden aus dem Nahen und Fernen Osten einen bequemeren Zugang ermöglichen.

Ab dem 1. März 2025 bietet Emirates auch einen vierten täglichen Flug nach Johannesburg an und erreicht damit wieder das Vor-Pandemie Niveau von insgesamt 49 wöchentlichen Flüge nach Südafrika, einem der gefragtesten Ziele der Fluggesellschaft in Afrika.

Sobald die zusätzlichen Frequenzen aktiv sind, wird Emirates 161 wöchentliche Flüge zwischen Destinationen in Afrika und Dubai anbieten.

