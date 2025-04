Vietnam Airlines wechselt zu neuem Terminal

Vietnam Airlines hat vor wenigen Tagen ihre ersten Flüge am neuen Terminal 3 an ihrem Drehkreuz Ho-Chi-Minh-Stadt durchgeführt. Der Erstflug war Flug VN 1286 nach Van Don am 18. April 2025. In Kürze werden die meisten Inlandsflüge ab Ho-Chi-Minh-Stadt in dem neuen Terminal abgefertigt.