LOT Polish Airlines fliegt neu nach Malta

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, setzt die Expansion des europäischen Streckennetzes fort und wird neu ab Frühjahr 2025 Malta bedienen. Nach dem Erstflug am 16. April 2025 verbindet die Fluggesellschaft den Chopin-Airport in Warschau, das globale Drehkreuz von LOT Polish Airlines, ganzjährig viermal pro Woche mit dem Malta International Airport vor den Toren der Hauptstadt Valletta. Auf der Verbindung kommt eine Boeing 737 mit den beiden Serviceklassen LOT Economy Class und LOT Business Class zum Einsatz.

Um den Passagieren mehr Flexibilität zu bieten, finden die Abflüge aus Warschau zu zwei verschiedenen Uhrzeiten statt: dienstags und samstags um 14:05 Uhr, mittwochs und sonntags um 8:20 Uhr. Die Flugzeit beläuft sich jeweils auf drei Stunden.

Die neuen Malta-Flüge von LOT Polish Airlines in der Übersicht:

Dienstag und Samstag

Abflug mit LO 673 in Warschau um 14:05 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr

Abflug mit LO 674 in Malta um 17:55 Uhr, Ankunft in Warschau um 20:50 Uhr

Mittwoch und Sonntag

Abflug mit LO 671 in Warschau um 8:20 Uhr, Ankunft in Malta um 11:20 Uhr

Abflug mit LO 672 in Malta um 12:10 Uhr, Ankunft in Warschau um 15:05 Uhr

„Malta bietet einen einzigartigen Mix aus Erholung, Geschichte, Kulinarik und pro Jahr über 300 Tagen Sonne, was das Archipel zu einem Trendziel im Mittelmeer macht, das 2023 erstmals mehr als drei Millionen Gäste begrüßen durfte“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir ab April 2025 unseren Passagieren Flüge nach Malta mit attraktiven Anschlussflügen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten können.“

Beispielsweise beläuft sich die Gesamtreisezeit der Flüge von LOT Polish Airlines von Hamburg nach Malta mit kurzem Aufenthalt in Warschau auf nur 5:45 Stunden. Reisebeispiele nach Malta:

Ab Berlin

Abflug um 11:10 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 5:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 6:40 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Genf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 6:40 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 11:20 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 5:45 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Stuttgart

Abflug um 10:55 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 6:10 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 9:25 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 7:40 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Zürich

Abflug um 10:30 Uhr, Ankunft in Malta um 17:05 Uhr nach 6:35 Stunden Gesamtreisezeit

Ob die Strecke für LOT rentabel wird, bleibt abzuwarten. Von Wien oder Zürich aus ergibt sich durch das Umsteigen in Warschau nämlich eine Reisezeit, die bereits einem Transatlantikflug entspricht.

(red / LO)