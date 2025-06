Rückkehr in den Libanon: LOT Polish Airlines fliegt ab 14. Juni 2025 wieder nach Beirut

Am 14. Juni 2025 kehrt Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines in den Libanon zurück und bedient dann die Hauptstadt Beirut mit vier Verbindungen pro Woche ab dem globalen Drehkreuz in Warschau. Das gab die Fluggesellschaft jetzt bekannt.

Die Flüge finden jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag mit Ankunft in Beirut nach 3:35 Stunden Flugzeit statt. Dienstags und freitags ist die Abflugzeit in Warschau um 21:40 Uhr (Ankunft in Beirut am nächsten Morgen um 2:15 Uhr Ortszeit); mittwochs und samstags erfolgt der Abflug in Warschau um 23:00 Uhr (Ankunft um 3:35 Uhr Ortszeit). Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines setzt auf der Strecke Maschinen vom Typ Boeing 737-800 mit zwei Serviceklassen an Bord ein.

Passend zu den Abflügen in Warschau gibt es ab zahlreichen Städten aus dem Netzwerk von LOT Polish Airlines schnelle Anschlussverbindungen mit kurzen Zwischenstopps in Warschau zum Umsteigen. Zum Beispiel beläuft sich die Gesamtreisezeit ab Berlin auf nur etwas mehr als sechs Stunden.

Reisebeispiele nach Beirut:

Ab Berlin

Abflug um 19:05 Uhr, Ankunft in Beirut um 2:15 Uhr nach 6:10 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 19:45 Uhr, Ankunft in Beirut um 3:35 Uhr nach 6:50 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 19:40 Uhr, Ankunft in Beirut um 3:35 Uhr nach 6:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Stuttgart

Abflug um 19:50 Uhr, Ankunft in Beirut um 3:35 Uhr nach 6:45 Stunden Gesamtreisezeit

Die neuen Flüge nach Beirut sind ab sofort über alle Verkaufskanäle buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com oder über germany.service•@•lot.pl.

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

(red / LO)