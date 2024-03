LOT Polish Airlines fliegt neu nach Taschkent/Usbekistan

LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, fliegt ab sofort in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Die polnische Fluglinie setzt auf dieser Verbindung moderne Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen ein (LOT Economy Class und LOT Premium Economy Class). Die Flüge finden jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag statt. Aufgrund der hohen Nachfrage für die Flüge kommt in den Monaten April und Mai 2024 vorübergehend ein vierter wöchentlicher Flug dazu, der jeden Dienstag startet.

Die Flüge verlassen Warschau jeweils abends um 23 Uhr und erreichen die mit über zwei Millionen Einwohnern größte Stadt Usbekistans am nächsten Morgen nach 5:55 Stunden Flugzeit um 7:55 Uhr Ortszeit. Auf dem Rückweg startet die Maschine um 10 Uhr in Taschkent und landet nach 6:35 Stunden um 13:35 Uhr Ortszeit in Warschau.

Neben Riad und Athen ist Taschkent ein weiteres neues Ziel von LOT Polish Airlines. Dies erfolgt im Rahmen der Wachstumsstrategie der Airline, wonach 20 neue Flugziele das Streckennetz bis zum Jahr 2028 ergänzen sollen.

„Wir freuen uns daher sehr, dass Taschkent ab sofort zu unserem weltweiten Streckennetz gehört. Die Stadt nördlich der Großen Seidenstraße ist für Geschäftsreisende und Touristen gleichsam bedeutend, so dass unsere Fluggäste auch die stressfreien und bequemen Übergangszeiten für diese neue Anschlussverbindung zu schätzen wissen“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines.

Reisebeispiele nach Taschkent

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9:05 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 90 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9:05 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 85 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9:05 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 95 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9:05 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 65 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 19:55 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 70 Minuten Zeit zum Umsteigen in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 19:25 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Morgen um 7:55 Uhr

9:30 Stunden Gesamtreisedauer einschließlich 2:20 Stunden Zeit zum Umsteigen in Warschau

(red / LO)