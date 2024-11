Lufthansa Cargo-Tochter time:matters und Shenzhen Airport Group verstärken Zusammenarbeit

Die Lufthansa Cargo-Tochter time:matters GmbH und die Shenzhen Airport Group Co., Ltd. haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit im Bereich der Logistikabfertigung zu vertiefen. Der Flughafen Shenzhen in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao ist ein wichtiger Akteur in der E-Commerce-Branche und verzeichnet einen deutlichen Anstieg des Luftverkehrsaufkommens im grenzüberschreitenden E-Commerce. Lufthansa Cargo bietet seit Juli 2024 zweimal wöchentlich eine Linienfrachtverbindung zwischen Shenzhen und Frankfurt an. Damit werden die logistischen Vorteile beider internationaler Drehkreuze genutzt, um die wachsende Nachfrage im E-Commerce-Segment, insbesondere nach Europa, zu bedienen. Darüber hinaus betreiben Lufthansa Cargo und die Shenzhen Airport Group Co., Ltd. seit 2004 als gemeinsame Gesellschafter erfolgreich das International Cargo Centre Shenzhen (ICCS), das offiziell als Shenzhen Airport International Cargo Terminal Co., Ltd. registriert ist.

In der vergangenen Woche hat die time:matters Courier Terminals GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der time:matters GmbH, ein Memorandum of Understanding mit dem International Cargo Centre Shenzhen unterzeichnet und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Erbringung leistungsstarker logistischer Abfertigungsdienstleistungen getan. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, eine zukunftsorientierte Beziehung aufzubauen.

„Die Zusammenarbeit mit dem International Cargo Centre Shenzhen (ICCS), das seit 20 Jahren hochwertige Frachtabfertigungsdienstleistungen anbietet, stellt eine zukunftsorientierte Partnerschaft in der Logistikbranche dar, die das globale Geschäft weiter fördert“, sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, der der feierlichen Unterzeichnung in Frankfurt beiwohnte.

Wong Ching Hao Ben, General Manager der Shenzhen Airport International Cargo Terminal Co., Ltd. sagte bei der Unterzeichnung des MoU: „Dies ist der Höhepunkt der gesamten Unternehmensentwicklungsstrategie von ICCS, die mit der Strategie der Shenzhen Airport Group und der nationalen strategischen Planung Chinas für die Greater Bay Area übereinstimmt.“

„Die Abfertigungsleistungen und der Innovationsdrang von time:matters und ICCS ergänzen sich ideal. time:matters bietet schnellste Frachtabfertigung bei höchster Prozessqualität auf Strecken, die unter anderem über unsere Kurier-Terminals in Frankfurt (FRA) und Shanghai (PVG) laufen“, so Bernhard zur Strassen, CEO der time:matters GmbH. „Von dieser Zusammenarbeit versprechen wir uns gegenseitigen Nutzen für beide Seiten und eine weitere Stärkung unseres globalen Wachstumskurses in der Logistikbranche.“

(red / LH Cargo)